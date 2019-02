Bramscher Baugebiet am Penter Weg soll größer werden CC-Editor öffnen

Entwicklungspotenzial hat nach Auffassung des Ortsrates Bramsche die Fläche am Papenbruch. Foto: Heiner Beinke

Bramsche. Wird das Baugebiet am Penter Weg in Bramsche größer als bisher geplant? Der Ortsrat Bramsche möchte jedenfalls, dass eine Erweiterung des Baugebiets am Papenbruch von der Verwaltung geprüft wird. Nicht alle sind dafür.