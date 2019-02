Die Sanierung der Dorfgemeinschaftsanlage in Achmer soll 2019 beginnen. Der Zeitplan wird im Ortsrat vorgestellt. Archiv-Foto: Björn Dieckmann

Achmer. Wann beginnt die Sanierung der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA) in Achmer? Eine Antwort auf diese Frage könnte es in der nächsten Sitzung des Ortsrats Achmer geben, die am Donnerstag, 14. Februar 2019, um 18.30 Uhr in der Kita Auf dem Vogelbaum an der Anne-Frank-Straße anfängt.