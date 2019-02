Bramsche/Aberdeen. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus....“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Malte Schulze aus Aberdeen in Schottland.

Was ist eigentlich normal? Diese Frage beschäftigt einen schnell, wenn man, wie ich in Camphill, mit Menschen zusammenlebt, deren Lebensweg von der gewohnten Normalität abweicht. Deutlich anders ist, doch deswegen nicht gleich immer weniger richtig.

Letztens habe ich zusammen mit einer Coworkerin den sechsfach Oscar-nominierten Film „Lion – Der lange Weg nach Hause“ gesehen. Neben der natürlich sehr beeindruckenden Geschichte des Jungen Saroo, welcher im Kindesalter von seiner Familie getrennt wird und sich als erwachsener Mann via Google Maps auf die Suche nach seiner biologischen Familie macht, stach vor allem eine Szene für uns heraus: Als Saroos Adoptivbruder beginnt, sich verzweifelt selbst gegen den Kopf zu schlagen, war unsere Reaktion nicht etwa der Schock, den diese dramatische Szene beim Zuschauer hervorrufen soll. Stattdessen wurde uns klar, dass unser Alltag im Camphill uns komplett für die Dramatik dieser Szene desensibilisiert hat. Dieses selbstverletzende Verhalten, so übel es auch anzusehen ist, ist für einige unserer Schützlinge normal. Deswegen möchte ich heute ein wenig darüber schreiben, wie Camphill meine Sichtweise auf „normales“ Verhalten verändert hat.

Was ist normal?

Natürlich muss es nicht immer gleich das Extrembeispiel, wie das selbstverletzende Verhalten sein. Unseren Residents merkt man auch so schnell an, dass irgendetwas anders ist; nicht „normal“, wenn man so will.

Diese Kategorisierung ändert sich jedoch sehr schnell, wenn man beginnt eine Beziehung zu ihnen aufzubauen und bereit ist, die Eigenheiten der jeweiligen Person verstehen zu wollen. Die für mich anfangs obskuren Laute, mit denen ich hier konfrontiert wurde, sind mittlerweile Teil meines Vokabulars und ein immenser Bestandteil der Kommunikation mit den Residents geworden. Sie geben mir Einblicke in Laune und Befindlichkeit und wir können teilweise sogar Gespräche nur mit Lauten führen. Wie auch sonst, wenn man Sprache als Kommunikationsmittel nicht zur Verfügung hat?

Veränderte Wahrnehmung

Einher mit den starken Ausprägungen von Autismus, die viele der Residents zeigen, gehen auch Veränderungen in der Wahrnehmung. Darauf möchte ich zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genauer eingehen, aber in Kürze bedeuten diese Sinnesbesonderheiten, dass unsere jungen Erwachsenen zum Beispiel Geschmack oder Geruch über- beziehungsweise unterdurchschnittlich stark wahrnehmen können. Als Folge sieht man dann Verhalten, welches die Über- oder Unterempfindlichkeit der Sinneseindrücke versucht auszugleichen. Jemand, der zum Beispiel einen überempfindlichen Gleichgewichtssinn besitzt, wird sich eher langsam fortbewegen. Jemand, der einen unterempfindlichen Geschmackssinn hat, wird versuchen diesen mit besonders starken Aromen, wie etwa Tannennadeln, Rinde, Dreck oder sogar Fäkalien auszugleichen. Und jemand mit einem überempfindlichen Gehör wird Probleme haben, sich ohne Ohrenschützer in Räumen mit vielen Menschen aufzuhalten. Für den Beobachter von außen wirkt das dann natürlich alles andere als „normal“. Für alle, die enger mit unseren Residents zusammenarbeiten hingegen schon und es gerät in so einer geschlossenen Gemeinschaft schnell in Vergessenheit, dass die meisten Leute dies anders sehen.

Skeptische Blicke

Bemerkbar ist das besonders, wenn wir uns mit den Residents außerhalb der Einrichtung bewegen. Da begegnen einem gelegentlich viele skeptische Blicke. Selten wird man angesprochen und zum Glück noch seltener wird sich störend eingemischt. Storys, in denen Außenstehende durch ihr Einmischen oder pure Respektlosigkeit nur größeren Schaden anrichten, habe ich zum Glück bisher nur gehört und das bleibt hoffentlich auch so. Angesprochen wurde ich nur einmal. Eine junge Dame auf einem viel benutzten Fuß- und Radweg meinte: „Hey, der isst ja Stöcker!“. „Wissen wir, das ist normal“.