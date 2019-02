Epe. Dass beim Schützenverein Epe ein guter Zusammenhalt besteht und auch junge Vereinsmitglieder bereit sind, Positionen im Vorstand und in den anderen Aufgabengebieten zu übernehmen, wurde bei der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Dorftreff wieder einmal deutlich erkennbar.

Bei allen zur Wahl stehenden Positionen folgten der Frage des Präsidenten Michael Kurz, ob der vorgesehene Kandidat das Ehrenamt übernehmen würde ein rasches, klares Ja sowie die Wahl durch die Versammlung ebenso zügig und ohne eine Gegenstimme.

Im Ergebnis übernahm Jürgen Golchert das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Christian Seling löste, zunächst für ein Jahr befristet, die langjährige Schriftführerin Christina Wetzel ab. Matthias Westerkamp als stellvertretender Kassierer wurde ebenso einmütig gewählt wie der stellvertretende Organisationsleiter Andreas Stricker. Sonja Mergner und Manuela Tschöke arbeiten im Schießsportleiterteam Damen mit. Und Lukas Ossenbeck ließ sich zum Jungschützenvertreter wählen.

In seinem Geschäftsbericht des Vorstandes streifte Michael Kurz zunächst die Feierlichkeiten des Vereins. Weitere Punkte in seinem Bericht waren die Einbrüche in den Schießstand und in den Dorftreff, die Neuanschaffung von Stühlen und Tischen für den Dorftreff sowie das Finanzamt. Erste Früchte hat der Zusammenschluss mit umliegenden Schützenvereinen getragen und die Technik im Schießstand wurde weiter ausgebaut.

Wilma Frankamp, Helma Hackmann, Monika Leppich, Jörg Ossenbeck, Bernd Robker, Werner Schink, Christian Seling, Hans Steinmeyer und Hendrik De Roo sind 40 Jahre im Schützenverein Epe. Auf 50 Jahre Vereinstreue können Udo Kleister, Ernst Littmann sowie Werner Wulfemeyer zurückblicken. Werner Hackmann ist sogar 70 Jahre Mitglied. Sämtliche Jubilare empfingen, soweit anwesend, ihre entsprechenden Ehrungen. Ebenso Heike Kliesch und Imke Niemann, die für besondere Verdienste ausgezeichnet wurden.