Neuenkirchen-Vörden. Gestartet als loses Kollektiv ist der Voodoo Hoodoo Blues Club mittlerweile zu einer fest eingespielten Combo herangereift. Bandleader Tim Funke und Co. bedienen sich bei ihrem Auftritt im Neuenkirchener Kulturbahnhof diverser Blues-Spielweisen und weben daraus eine eigene, rastlose Handschrift.

Der Voodoo Hoodoo Blues Club hat sich nicht nur einer Blues-Facette verschrieben. Vielmehr laufen Tim Funke (Gitarre, Gesang), Rebecca Nietzke (Bass, Gesang), Jens Niemann (Gesang) und Cornelius Laube (Schlagzeug) innerhalb des Genres ohne Scheuklappen durch die Gegend. Während der Opener „Blinded By Fear“ im Kulturbahnhof als Old-School-Blues-Stampfer präsentiert wird, ist das darauffolgende Hardrock-Blues-Brett „Trouble“ ein Feuerwerk mit Wiedererkennungswert. Die Blues-Koordinaten ändert das Quartett von Song zu Song.



Musikalisch gibt, wie soll es bei einer Blues-Band dieser Sorte auch anders sein, Gitarrist Tim Funke unmissverständlich den Ton an. Der Bandgründer ist mit allen Wassern gewaschen und zelebriert blitzsauber gespielt Soloeinlagen, die naturgemäß den Reiz des Voodoo-Hoodoo-Blues-Clubs-Sound ausmachen. Das ihn begleitende Trio macht im Hintergrund alles richtig.

Eine Portion Jimi Hendrix

Die vier Osnabrücker haben aber nicht nur eigene Stücke, sondern auch Nummern ihrer großen Vorbilder im Gepäck. Zwar schimmert bei den Voodoo-Hoodoo-Originalen immer eine Portion Jimi Hendrix oder Stevie Ray Vaughan durch. Aber so richtig zeigen, wo man musikalisch herkommt, kann man als waschechter Blueser dann doch am besten mit einer breitbeinigen Version von „Foxy Lady“ (Hendrix).

Die Grenzen des Blues‘ lotet Bassistin Rebecca Nietzke mit ihrer Interpretation eines Motörhead-Songs aus. Der mit jeder Menge Rotzigkeit ausgestattete Punk-Blues ist die Antithese dessen, was die vier Musiker kurz darauf mit einem ZZ-Top-Stück versuchen. Denn so viel Gefühl, wie die Ballade „Blue Jeans Blues“ ausstrahlt, ist im Konzertverlauf bei keinem anderen Stück zu finden.

Bleibender Eindruck

Der Grund, warum sich ein Besuch im Kulturbahnhof an diesem Abend lohnt, sind aber nicht die zwischendurch eingestreuten Coverversionen. Vielmehr hinterlassen die eigenen Nummern des Voodoo Hoodoo Blues Clubs einen bleibenden Eindruck. Bandleader Funke und seine drei Mitstreiter spielen Songs aus dem Album-Debüt „Welcome To My Club“ und dem Ende 2018 veröffentlichten Nachfolger „Wounds And Scars“.

Zitiert die Kneipenromantiknummer „Deadly Attractive“ vom Erstlingswerk ein wenig heulenden Chicago-Blues, ist „I Feel Alright“ vom Nachfolgealbum zu gleichen Teilen Hardrock und Blues. Ähnlich verhält es sich mit „My Baby Is Gone“ und dem titelgebenden „Wounds And Scars“. Beim ersten kann man die Boogie-Woogie-Tanzschuhe auspacken, beim zweiten mit fetten Blues-Stiefeln herrlich auf den Boden stampfen. Die manchmal etwas zu pathetischen Texte können dabei den Spaß, den der Voodoo Hoodoo Blues Club verbreitet, nicht trüben. Wer hier nicht mitnickt, stampft oder tanzt ist selbst schuld. knap