Bramsche. Der Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union erregt derzeit nicht nur auf der politischen Bühne die Gemüter. Auch in Bramsche verfolgen gebürtige Briten und Iren den „Brexit" mit gemischten Emotionen.





Zu den Brexit-Befürwortern gehört Paul Walker.

















„Am Anfang war ich dafür und ich finde es immer noch eine gute Idee“, sagt er. Der 46-jährige ist aber auch enttäuscht von den Verhandlungen zwischen EU und den Briten: „Die hatten drei Jahre Zeit und es gibt immer noch keinen Deal.“ Die Regierung um Theresa May habe den Brexit völlig unterschätzt, meint er mit einem Kopfschütteln.

Walker kommt gebürtig aus Middlesbrough im Nordosten von England, lebt aber seit über zwei Jahrzehnten in Deutschland. Er ist verheiratet und hat Kinder, neben seinem Job trainiert er die zweite Herrenmannschaft beim FCR Bramsche. Er hat keinerlei Absichten, jemals nach England zurückzukehren, doch die Verbundenheit ist noch da. Zwei- bis dreimal im Jahr besucht er seine alte Heimat.

Vom Brexit erwartet er keine Auswirkungen, die ihn in Bramsche betreffen würden. Egal ist ihm das Thema deswegen aber nicht. „Ich verfolge das jeden Tag. Ich habe mich vorher noch nie so sehr für Politik interessiert“, erzählt er. Er ist der Überzeugung, dass die EU zu viel Kontrolle über das Vereinigte Königreich habe. Ein Austritt werde Nachteile haben, gibt er zu, diese würden aber wohl nur kurzfristig sein, glaubt er.

Auch Paul Barron spricht über den Unabhängigkeitsgedanken: „Briten sind Insulaner und werden Insulaner bleiben, auch wenn sie sehr weltoffen sind. Sie wollen, dass England selbst Entscheidungen trifft und nicht Brüssel."





Er selbst befürwortet den Grundgedanken einer europäischen Einheit, sagt aber auch:





„Die EU muss radikal reformiert werden, weil es im Moment einfach nicht funktioniert.“ Paul Barron





Zuviel Bürokratie und Geldverschwendung, einen „Wasserkopf in Brüssel“ prangert er an. Aus Sicht der Briten habe die EU somit ein „schlechtes Preis-Leistungsverhältnis“.

Barron wurde in Somerset geboren, kam als Soldat schließlich nach Osnabrück, zog nach Bramsche und ist seit 1988 deutscher Staatsbürger. Beim Referendum hätte der Pensionär für den Verbleib in der EU gestimmt und obwohl er um Verständnis für seine Landsmänner wirbt, befürchtet er negative Folgen des sich abzeichnenden Austritts – auf beiden Seiten: „Deutschland exportiert viel nach England, und alles ist ‚just in time‘ organisiert. Das wird ein Chaos geben und ganz viele Leute werden darunter leiden. Es wird etliche Arbeitslose geben.“ Dennoch könne die Rechnung langfristig für das Vereinigte Königreich aufgehen.

„Der Brexit wird die größte Katastrophe für das Land seit dem Krieg“, ist sich Brian McSheffrey dagegen sicher. Er befürchtet, dass es weitere Sozialkürzungen geben wird und vor allem die einfache Bevölkerung im Vereinigten Königreich betroffen sein wird. „Das Referendum war auf Lügen und Angst gebaut.“ Während Buswerbungen falsche Zahlen über die Zahlungen an die EU verbreiteten, sei die Angst vor Migration massiv geschürt worden.

McSheffrey wurde in Irland geboren, wuchs aber in der Nähe von Liverpool auf und hat einen englischen Pass. Nächste Woche hat er einen Termin beim Einwanderungsamt, dort wird er den „Doppelpass“ beantragen, um nach Jahrzehnten in Deutschland auch die Staatsangehörigkeit seiner zweiten Heimat zu erlangen. Fragt man ihn nach seiner Identität, sagt er ohne Zögern:





„Ich bin absolut Europäer. Ich bin trotz aller Probleme für die EU, denn ohne sie hätten wir schon längst wieder Krieg gehabt“ Brian McSheffrey









Der Musiker, der sich über viele Jahre für die Bramscher Kulturszene eingesetzt hat, befürchtet, dass mit dem Brexit auch der Konflikt in Irland wieder aufbricht. Seine Mutter war Nordirin, der Vater kam aus dem Süden und die Feindseligkeit zwischen den beiden Seiten hat auch sein Leben verändert. Er erzählt, wie er im Nordirlandkonflikt eine Tante verlor, die bei einem Bombenattentat auf ihre Kneipe ums Leben kam. „Eine offene Grenze ist die einzige Chance für den Frieden“, sagt er. Auch Paul Barron, der als Soldat eine Zeit lang in Londonderry in Nordirland stationiert war und dort blutige Auseinandersetzungen erlebt hat, hofft, dass eine gute Lösung gefunden wird.



Und was wäre, wenn es doch noch eine neue Abstimmung geben würde? Auch da sind sich die Befragten uneins. „Ich glaube, die Leute würden wieder für den Austritt stimmen“, meint Paul Walker. Die EU sei im Laufe der Verhandlungen immer mehr zum Feindbild geworden. „Die Engländer sehen Jean-Claude Juncker und fragen sich: ‚Wer ist das und warum kann er über uns bestimmen?‘“ Brian McSheffrey hält dagegen: „Ein zweiteres Referendum wäre wieder eng, aber die Leute wissen jetzt, was der Brexit wirklich bedeutet. Sie würden gegen den Brexit stimmen, davon bin ich überzeugt.“

Politikverdrosenheit

Doch es gibt etwas, dass alle Kritiker und Befürworter des Brexits vereint: die Politikverdrossenheit, die der gesamte Prozess mit sich gebracht hat. „Der Eindruck, den die britische Politik macht, ist total verheerend. Man kann nicht verstehen, dass so hochintelligente Leute solch ein Chaos veranstalten können. Es geht den Politikern in erster Linie darum, einen Posten in der Regierung zu bekommen oder zu behalten, und nicht um das Wohl des Landes“, schimpft Paul Barron, der allerdings auch betont: „Ich kann auch die EU auf der höchsten Ebene nicht verstehen.“

„Es ist ein Desaster. Die Regierung hat nichts erreicht“, ärgert sich Paul Walker. Und Oppositionsführer Jeremy Corbyn sei der Brexit völlig egal. „Der will nur Premierminister werden“, glaubt Walker. Brian McSheffrey sieht das ähnlich: „Ich bin mein Leben lang in der Labour-Partei, aber Jeremy Corbyn hat mich derbe enttäuscht.“ Auch Theresa May kommt bei ihm nicht gut weg. „Sie weicht kritischen Fragen aus und lügt ständig. Die englische Regierung hat keinen Plan, es ist unglaublich, was die machen. Man könnte keine bessere Comedy schreiben, wenn es nicht so traurig wäre“, schüttelt McSheffrey den Kopf.