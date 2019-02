Bramsche. Auch wenn gemäß der auf Zetteln verteilten Regieanweisungen das Publikum immer wieder „boring“ rief, langweilig verlief der Freitagabend im Kino Universum ganz gewiss nicht. Wieder einmal hatte das Kino zur Rocky Horror Picture Show eingeladen.

Erneut waren Mitmachpacks mit Utensilien wie Reis, Zeitung, Tröte, Konfetti, Leuchtstab, Gummihandschuhe und Klopapierrolle verteilt worden, um den Film durch diverse Aktivitäten aus den Zuschauerreihe aufzuwerten. So war es also nicht nur gestattet, sondern sogar gewünscht , dass die Reiskörner niederprasselten, das Konfetti flog oder die Nachbarschaft mit Klopapiersträngen eingehüllt wurde.

Ferner hatten sich auch einige Kinobesucher wieder analog der skurrilen Figuren auf der Leinwand kostümiert, gab es doch Sektflaschen und Freikarten für das Kino für die drei gelungensten Verkleidungen zu gewinnen.









Der schrille Mix aus augenscheinlich unsterblicher Musik,Gott imitierendem Schöpfungsversuch und ein wenig Transsexualität ging los und das Liebespaar Brad und Janet, der bucklige Butler Riff Raff, das Hausmädchen Magenta. Hausherr Dr. Frank N. Furter, das muskulöse und blonde Kunstgeschöpf Rocky Horror sowie die weiteren schrägen Typen nahmen das Publikum mit in das irre Spuckschloss.



Bunt wie der Film waren auch die Motive des Publikums, sich an der Kultveranstaltung im Universum zu beteiligen. Vier jungen Frauen, die sich selbst den Namen Prosecco-Club gegeben hatten, holten am Freitagabend im Filmtheater ihre Weihnachtsfeier nach.

Für das Ehepaar de Laat ist es Tradition, den Kennenlerntag stets im Kino zu verbringen. „Der Film ist so verrückt. Dass so viele verkleidet sind, ist super und für uns ist es ein Stück Nostalgie“, befand Monika de Laat. Als die Spuckschlossgeschichte in die Kinos kam, gehörte Johanna Berstermann noch nicht zu dieser Welt. „Meine Mutter und meine Schwester sind große Fans. Nun werde ich auch in den Fankreis aufgenommen“, freute sich die unter Dreißigjährige auf die Vorstellung.

Mit einer Arbeitskollegin war Bernd Heemann zum ersten Mal in die Show gekommen. „Ich kenne die Musik ein bisschen und bin gespannt, was hier abgeht“, gab der Mann aus Melle vor dem Beginn der Vorstellung zu Protokoll. „Auch habe ich gehört, dass es nach dem Film hier im Kino legendär aussieht“.

Mit insgesamt zehn Mitarbeitern und sieben Staubsaugern waren nach Filmende denn auch Uli Holstein, Jessica Mack, die Geschäftsführerin des Vereins Universum, noch bis nahe an Mitternacht damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften dieses unüblichen Kinoabends zu beseitigen.