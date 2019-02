Schleptrup. Die Anlieger am Schleptruper Heidedamm sind sauer: Die Tonnagebeschränkung für die Straße ist aufgehoben worden. Seitdem donnerten schwere Laster durch die schmale Straße, klagten Bürger in der Sitzung des Ortsrates Schleptrup am Donnerstag.Und auch der Ortsrat war sauer.

Ortsbürgermeister Karl-Georg Görtemöller ist über die Entscheidung nämlich nicht vorab informiert worden, wie das eigentlich üblich ist. Wie es dazu kommen konnte wurde im Laufe der Sitzung klar: Eigentlich war die Kommission zusammengekommen, um über eine Tonnagebeschränkung für die Bramscher Allee in Engter zu entscheiden. Dafür sahen die Experten keine Grundlage.





In der Diskussion vor Ort wurde aber darauf verwiesen, dass gleich nebenan am Heidedamm eine solche Tonnagebeschränkung gelte. Die Teilnehmer der Verkehrsschau sahen sich dies an - und stellten fest, dass dieses Schild dort nicht stehen dürfe. Es wurde aber versäumt, Schleptrups Ortsbürgermeister Karl-Georg Görtemöller über den spontanen Termin und die Entscheidung zu informieren. "Das ist dumm gelaufen, der Mitarbeiter hat sich dafür auch schon persönlich entschuldigt," erklärte dazu am Freitag der Erste Stadtrat Ulrich Willems.

Behördentermin

Den Ortsbürgermeister hat der Vorgang jedenfalls "auf die Palme gebracht", wie Görtemöller am Donnerstag sagte. Und auch Ortsratsherr Werner Ballmann (CDU-Fraktion) sah es als "einen Affront", dass der Ortsrat in der Frage nicht gehört worden sei. Baudirektor Hartmut Greife als Vertreter der Verwaltung in der Sitzung entgegnete, die Verkehrsschau sei ein Behördentermin und kein Thema für den Ortsrat. Die Entscheidung sei keine Frage der Politik, sondern falle allein nach straßenverkehrsrechtlichen Kritierien. Da sei die Situation eindeutig: Der Heidedamm sei uneingeschränkt für den öffentlichen Verkehr gewidmet, von Zustand und Ausbauart gebe die Straße das Befahren mit Lkw her.

Da befürchten Anlieger aber das Gegenteil, wie in der Sitzung deutlich wurde.Der Lkw-Verkehr auf der Straße habe nach Entfernen des Schildes "dramatisch zugenommen", meinte ein Bürger in der Einwohnerfragestunde. Die Fahrbahn habe auch schon sichtbar Schaden genommen.

Zu den Klagen über Lkw auf dem Heidedamm kamen die über unvernünftige Pkw-Fahrer. Es werde viel zu schnell gefahren, klagten mehrere Bürger. Insbesondere im Begegnuungsverkehr komme es bei Ausweichmanövern mit hohen Geschwindigkeiten zu gefährlichen Situationen. "Ich war da ein Verkehrshindernis mit Tempo 35," meinte ein Anlieger mit Blick auf die erlaubten 30 Studenkilometer.

Anzeige Anzeige

Gegen zu schnelles Fahren und generell Unvernunft am Steuer gebe es "kein Patentrezept", meinte Hartmut Greife. Der Baudirektor sagte aber zu, die Bitte um Geschwindigkeitsmessungen am Heidedamm weiterzugeben und das Aufstellen weiterer Begrenzungspfähle am Straßenrand zu prüfen.