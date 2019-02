Bramsche. Nach einem spielfreien Wochenende gehen die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche als ausgeruhter Spitzenreiter in den nächsten Spieltag. Am Samstag, 9. Februar 2019, um 19 Uhr gastieren die Ademax Red Devils beim aktuellen Tabellenachten, dem CVJM Hannover.

Die Rolle des großen Favoriten werden die „Roten Teufel“ im restlichen Saisonverlauf nicht mehr abgeben. So auch diesmal in der Landeshauptstadt. Da die Bramsche-Verfolger aus Braunschweig (2., 8/4) und Quakenbrück (3., 7/3) an diesem Wochenende im direkten Duell aufeinandertreffen, kann der TuS seine Titelambitionen mit dem zwölften Saisonerfolg untermauern.

CVJM aktuell Achter

Die Rollenverteilung wird beim Blick auf die Tabelle deutlich. Während Bramsche bisher elf von zwölf Spielen gewonnen hat, dümpelt der CVJM im Tabellenkeller herum. Vier Siege aus zwölf Partien sind gleichbedeutend mit Tabellenplatz acht und dem Kampf um den Klassenerhalt.

Im Hinspiel zeigten die Bramscher ihr, was den Spielverlauf angeht, gewohntes Gesicht. Startschwierigkeiten im ersten Viertel zogen einen Rückstand (24:25) nach sich, den der TuS aber in den verbleibenden drei Vierteln problemlos wettmachen konnte. Am Ende gewannen alles in allem wenig überzeugende Hasestädter ungefährdet mit 89:70.

Probleme hatte Bramsche im ersten Aufeinandertreffen noch am ehesten mit Moritz Berndmeyer und Kai-Philipp Deeke. Die beiden CVJM-Akteure markierten zusammen 47 Punkte. Während Berndmeyers Auftritt eine Ausnahme darstellte – im Saisonverlauf markiert er durchschnittlich nur 7,1 Zähler pro Spiel –, gehört Deeke (21,3) zu den fünf besten Punktesammlern der Liga. Angeführt wird diese Statistik weiterhin von Osnabrücks Denzel Brito (26,0) und TuS-Flügelspieler Cameron Coleman (25,8).

Gefährlicher Gegner

Neben Deeke punkten für die Mannschaft von Trainer Ostoja Cvijanovic auch Ole Geldmacher (11,5) und Alexander Ruwold (10,7) zweistellig. Dass man mit den Gastgebern durchaus rechnen muss, zeigte vor drei Wochen das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenzweiten. Die SG Braunschweig konnte in der Landeshauptstadt nur knapp mit 75:72 gewinnen. Auch Quakenbrück hatte beim CVJM schon Probleme. Mitte Dezember 2018 musste der Tabellendritte aus dem Artland eine 57:64-Pleite einstecken.

„Das spielfreie Wochenende hat uns gut getan. Kleinere Blessuren konnten auskuriert werden und dementsprechend optimistisch gehen wir in das Spiel“, sagt TuS-Trainer Roland Senger, der beim CVJM nur auf den grippeerkrankten Heiner Fährrolfes verzichten muss. „Unserer Favoritenrolle sind wir uns bewusst, wir werden versuchen, Hannover so schnell wie möglich den Zahn zu ziehen.“

Geänderter Spielort

Alle Red-Devils-Fans, die die Reise nach Hannover in Angriff nehmen, sollten darauf achten, dass der Austragungsort geändert wurde. Die Partie CVJM gegen TuS wird um 19 Uhr in der Gymnasium-Sporthalle der Leibnizschule (Lister Kirchweg 49) angepfiffen.