Engter. Der Ortsrat Engter stimmt einer Änderung des Bebauungsplans "Kapshügel III" zu. Diese ist Voraussetzung, um ein Seniorenzentrum an der Bramscher Allee realisieren zu können. Ganz geräuschlos verlief die Diskussion über die Pläne allerdings nicht.

Elisabeth Drewes erläuterte zunächst für die Stadtverwaltung, welche Änderungen des Bebauungsplans notwendig seien, um den Vorstellungen des künftigen Investors und Betreibers des Seniorenzentrums entgegenzukommen. Dieser plant zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit rund 20 Mietern, eine Tagespflege mit mindestens 15 Plätzen und die Unterbringung eines ambulanten Pflegedienstes – mehr als bislang vorgesehen war, weshalb nun eine dreigeschossige Bebauung angestrebt werde. "Es wird aber nicht wesentlich höher, als es jetzt schon zulässig ist", versicherte Drewes. Allein die zulässige Bauhöhe für Flachdachbauten werde von bislang 8,50 Meter auf 10,50 Meter verändert. Zudem werde eine Versiegelung von bis zu 70 Prozent der Grundstücksfläche erlaubt, wofür Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen werden sollen. Alle Veränderungen, so betonte Drewes weiter, beträfen nur den Bereich des Seniorenzentrums. Auf einem benachbarten Grundstück sei ein weiterer Gebäudekomplex mit circa 30 seniorengerechten Wohnungen vorgesehen, "wie bisher auch schon, und da bleibt es auch bei Zweigeschossigkeit", so Drewes.



Ortsrat einstimmig für Änderung

Der Ortsrat votierte einstimmig für die Änderung des Bebauungsplans. Noch während Drewes die Details vorgestellt hatte, gab es allerdings angesichts der Dreigeschossigkeit schon ein leichtes Murren im Publikum. Sehr unzufrieden zeigten sich einige Bürger dann damit, dass sich das Verkehrsaufkommen auf der Bramscher Allee ihrer Meinung nach deutlich erhöhen werde durch das Seniorenzentrum, "das ja nun auch noch größer werden soll als bislang geplant", und die benachbarten Seniorenwohnungen. Offenkundig brach sich hier auch die allgemeine Unzufriedenheit mit der jüngst abgeschlossenen Umgestaltung der Bramscher Allee Bahn: "Wir werden bei dem Ganzen überhaupt nicht angenommen, unsere Wünsche werden nicht ernst genommen", kritisierten Anlieger.

Dafür erntete er allerdings Widerspruch. Nicht nur von anderen Besuchern der Ortsrats-Sitzung, die den Einwand als unsachlich kritisierten. Sondern auch von Ortsbürgermeister Ralf Seeleib, der betonte, "dass wir vom Ortsrat die Pläne für die Bramscher Allee stets mitgetragen haben. Ortsratsmitglied Jörg Brüggemann ergänzte, "dass wir uns immer eingesetzt haben für Geschwindigkeitsbegrenzungen und Tonnagebeschränkungen. Es liegt nicht an uns, dass nicht alles umgesetzt wurde."

Elisabeth Drewes von der Stadtverwaltung versicherte, das Verkehrsaufkommen werde im verträglichen Rahmen bleiben. Würde an Stelle des Seniorenzentrums etwas ganz anderes gebaut, "dann wären auch nicht viel weniger Autos unterwegs", gab sie zu bedenken.

Frank Langner, der über seine Firma Varus-Finanz die geplanten Wohnungen vermarktet, ging davon aus, "dass viele der künftigen, zumeist älteren Bewohner gar kein Auto mehr haben werden." Er zeigte sich enttäuscht, "dass hier ein Vorhaben zerredet wird, das wir über Jahre geplant haben und das doch von allen gewollt ist."

Dafür bekam er Applaus. Doch einige der Anwohner verließen unzufrieden die Sitzung. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sie darauf gehofft hatten, etwas über den Investor und Betreiber der geplanten Einrichtung zu erfahren. Helmut Grote, der das Projekt maßgeblich vorangetrieben hat, hatte dies gegenüber unserer Redaktion so angekündigt. "Wir haben uns vor der Ortsrats-Sitzung allerdings dazu entschlossen, erst an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn die Änderung des Bebauungsplans in trockenen Tüchern ist", sagte Grote nun auf Nachfrage.