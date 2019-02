Bramsche. Etwa 130 Haushalte in Bramsche sind Kunden der Tafel. Viel zu tun also für die etwa 30 ehrenamtlichen Helfer, die die Lebensmittel sortieren und später an die Kunden ausgeben. Deshalb sucht die Außenstelle der Osnabrücker Tafel neue Mitstreiter: am besten solche, die männlich und kräftig sind.

Morgens, halb zehn in Bramsche: Wie an jedem Freitag herrscht in den Räumen der Freichristlichen Gemeinde an der Hasestraße reges Treiben. 13 Frauen und Männer laden schwere Kisten voller Lebensmittel aus einem Lkw, andere begutachten und sortieren die gelieferten Produkte. Backwaren, Milchprodukte, Obst, Gemüse und auch ein paar Drogerieartikel hat die Außenstelle Bramsche der Osnabrücker Tafel erhalten.

"Wir haben etwa 30 ehrenamtliche Helfer, die meisten sind allerdings Frauen. Uns mangelt es an Männern, die auch mal eine schwere Kiste tragen können", sagt die Leiterin der Bramscher Tafel Ute Schwarz, während eine vollgepackte Sackkarre an ihr vorbeigeschoben wird. Auch Fahrer, die Lebensmittel am Vormittag bei Spendern abholen und am Nachmittag an Bedürftige ausliefern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst zur Ausgabe kommen können, würden immer wieder gesucht.

Dankbare Kunden

"Mir gibt die ehrenamtliche Arbeit hier ganz viel zurück", wirbt die 75-jährige für eine Mitarbeit. Viele Kunden kämen zusammen mit ihren Kindern: "Und wenn dann die Augen der Kleinen leuchten, weil sie sich so sehr freuen über etwas, das sie bekommen, dann ist das einfach schön." Insgesamt seien die Kunden in Bramsche sehr dankbar. Manche würden sogar selbstgebackenen Kuchen mitbringen. Probleme mit schubsenden oder gar randalierende Kunden, wie es sie bei der Tafel in Essen gegeben hat, kennt Ute Schwarz nicht. "Hin und wieder gibt es mal Streit, weil sich vielleicht jemand vorgedrängelt hat, aber das ist auch schon alles. Unsere Kunden sind friedlich."

Unterschiedliche Lieferungen

Die Leiterin der Bramscher Tafel ist seit der Gründung 2005 ehrenamtlich für sie tätig. "Heute ist relativ wenig Tiefkühlkost dabei", sagt die Achmeranerin mit Blick auf dutzende Kisten, die sich im Flur des Gebäudes stapeln. Die Lieferung heute, die zum Teil aus Osnabrück stammt und zum Teil von ehrenamtlichen Helfer aus Bramscher Betrieben abgeholt wird, reicht aus für die etwa 130 Haushalte, die wöchentlich bei der Tafel einkaufen. Das ist nicht immer so: "Die Lieferungen sind sehr unterschiedlich. Hin und wieder haben wir viel zu viel und dann wieder zu wenig", erklärt Ute Schwarz.



Unterstützung durch Bramscher Messdiener

Stehen zu wenig Lebensmittel für die bedürftigen Bramscher zur Verfügung, wird das Angebot durch Lebensmittelspenden aufgestockt, die die Bramscher Messdiener kurz vor Weihnachten sammeln. Unter dem Motto "Kauf eins mehr" bitten sie jedes Jahr Kunden in verschiedenen Bramscher Supermärkten darum, haltbare Lebensmittel für die Tafel zu spenden. "Da ist im vergangenen Jahr wahnsinnig viel zusammen gekommen", sagt Ute Schwarz.

Genutzt werde das Angebot der Tafel in Bramsche vor allem von alleinstehenden, älteren Menschen und von Alleinerziehenden. Besonders freuen würden sich die Kunden der Tafel über Käse und andere Milchprodukte sowie über Fisch, den gebe es nämlich nur ganz selten. Zum Beispiel zu Ostern. Die Tafel hat als Spende das Geld von der Tannenbaumsammelaktion aus Achmer erhalten. "Von diesem Geld werden wir im Frischmarkt in Achmer Fisch kaufen, der dann zum Osterfest an unsere Kunden ausgegeben wird", sagt die 75-jährige Tafel-Leiterin sichtlich erfreut.

Bis die ersten Kunden kommen, sind es nun noch gut zwei Stunden. Nicht mehr viel Zeit, um den Berg an gespendeten Lebensmitteln zu sortieren und für die Ausgabe vorzubereiten.



Wer sich für die ehrenamtliche Mitarbeit in der Außenstelle Bramsche der Osnabrücker Tafel interessiert, kann sich unter 0541/22112 an die Tafel Osnabrück oder an die Ehrenamtskoordinatorin der Stadt Bramsche, Maria Stuckenberg, wenden: 05461/83144.