"Fridays for Future" auch in Bramsche angekommen

Mit Plakaten und Bannern machten die Schüler auf ihre Anliegen aufmerksam. Foto: Holger Schulze

Bramsche. Der Schulstreik für den Klimawandel ist am Freitag auch in Bramsche angekommen, wenigstens für einen Vormittag. Organisiert von der Schülervertretung des Greselius-Gymnasiums ging es am Freitagvormittag, 8. Februar 2019 mit Plakaten und Bannern vom Gymnasium aus am Hasesee entlang zum Rathaus.