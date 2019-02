Epe/Malgarten. Zu Ende März rechnet Ortsbürgermeister Volker Stuckenberg mit dem Beginn der angekündigten Bauarbeiten an der Hasebrücke. Die Kreisstraße 147 bei Malgarten wird im Zuge dieser Sanierungsmaßnahme für längere Zeit voll gesperrt.

Das hat Stuckenberg während der jüngsten Ortsratssitzung im Dorftreff in Epe mitgeteilt. Der Ortsbürgermeister geht allein in diesem Abschnitt von einer Bauzeit "von etwa acht bis zwölf Monaten" aus, denn nicht nur das Brückenbauwerk über die Hase wird erneuert. Auf und an der K 147 sind zwischen Sögeln, Kloster Malgarten, der Autobahn 1 und der Landesstraße 78 (Kreuzung bei Wittefeld/Kalkriese) weitere Neuerungen geplant.





2020 folgen die Fahrbahngrundsanierung mit Radwegeneubau in der Ortsdurchfahrt Malgarten bis zur Straße Am Zuschlag. Noch ein Jahr später, also 2021, wird auf der Kreisstraße 147 vom Ortsausgang Malgarten bis nach Sögeln zur Kreuzung mit der Kreisstraße 148 (Sögelner Straße/Alte Riester Straße) die Fahrbahn verstärkt.





Bei Gesamtkosten aller Baumaßnahmen von sieben Millionen Euro, kommen 4,2 Mio. Euro davon aus der Landeskasse in Hannover. Dies beinhaltet dann später auch eine Fahrbahnverstärkung auf der Kreisstraße 150 vom Ortskern in Malgarten bis zum Ortseingang nach Epe.