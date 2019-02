Bramsche . Die Plakette am Eingang beweist es: Das Bramscher Tuchmacher-Museum ist mit dem Museums-Gütesiegel ausgezeichnet worden und darf sich für weitere sechs Jahr "zertifiziertes Museum" nennen.

Der vom niedersächsischen Museumsverband und der Sparkassenstiftung verliehenen Auszeichnung gingen viele Monate intensiver Arbeit voraus. Museumsleiterin Kerstin Schumann und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ilka Thoerner ist die Freude auch am Tag nach der offiziellen Verleihung in Hannover noch deutlich anzumerken. "Die Zertifizierung beweist, das hier alles auf einem guten Weg ist", sehen sich beide in ihren Konzept eines arbeitenden Museums mit wissenschaftlicher Fundierung und Forschungstätigkeit bestätigt. Auch Erster Stadtrat Ulrich Willems, der ebenfalls bei dem Festakt in Hannover zugegen war, meinte: "Wenn unabhängige Fachleute sagen 'Wisst ihr eigentlich, was ihr da Gutes habt?' dann kann man schon stolz darauf sein". Damit nun jeder Besucher gleich sieht, dass er ein offiziell ausgezeichnetes Haus betritt, brachte Museumstechniker Volker Leismann das neue Gütesiegel unter allgemeinem Beifall das Museums-Gütesiegel umgehend neben der Eingangstür an.













Profil schärfen

Der erneuten Zertifizierung voran ging ein mehrstufiger Prozess. Der erste Schritt, ein sechzigseitiger Fragebogen, zwinge zu einem selbstkritischen Blick auf die eigene Arbeit, erläutert Schumann. Mit der ersten Zertifizierung im Jahr 2011 war ein Katalog von Anregungen und Auflagen verbunden, der jetzt auf seine Umsetzung überprüft wurde. Im Tuchmacher-Museum scheint das gut gelungen zu sein, wie die Experten bestätigten. Wie bereits 2011 wurde dem Team allerdings aufgetragen, die wissenschaftliche Arbeit weiter auszubauen. Eingefordert wurde die digitale Inventarisierung der Bestände sowie ihre fachgerechte und alarmgesicherte Archivierung. In letzteren Bereich habe man in jüngster Zeit bereits erhebliche Fortschritte gemacht, verwies die Museumsleiterin unter anderem auf die Sanierung des Siegelhauses und die Einrichtung eines kleinen Textildepots im Rathaus. In der Vergangenheit hatten Schimmelbildung im Siegelhaus und Feuchtigkeit in einem weiteren Depot die Archivbestände des Museums stark gefährdet. Inzwischen konnte eine Art "Quarantänestation" eingerichtet werden, die sicher stellt, das neue Objekte keine Erreger oder Schädlinge auf Bestandsobjekte übertragen.

Positiv erwähnt worden seien außerdem die Bemühungen des Tuchmacher-Teams, das Profil des Hauses als "Museum in Bewegung" zu schärfen, so Schumann weiter, die in diesem Zusammenhang besonders den neuen Internetauftritt und die Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück bei der Erstellung interaktiver Ausstellungsbausteine erwähnte. "Wir wissen jetzt, dass alles auf einem guten Weg ist. Die stringente Ausrichtung und die Besinnung auf unsere Kernkompetenzen haben sich bezahlt gemacht.", freute sich die Museumsleiterin, gab aber auch zu bedenken, dass eine stärkere wissenschaftliche Ausrichtung auch mehr personelle Ressourcen erfordere.

Erster Stadtrat Willems wies darauf hin, dass von mehr als 700 Museen in Niedersachsen nur 39 zertifiziert seien: "Darauf kann man stolz sein". Gerade für die Einwerbung von Fördermitteln sei die Zertifizierung und damit die Bestätigung einer wissenschaftlich fundierten Arbeit extrem wichtig. Das Tuchmacher-Museum sei tief in der Geschichte des Ortes verankert. Willems weiter: "So etwas kann nur funktionieren, wenn die Stadt dahintersteht". In der Vergangenheit hatte es immer wieder Kontroversen in der Politik über Ausrichtung und finanzielle Ausstattung des Museums gegeben. Unter anderem waren zu geringe Besucherzahlen kritisiert worden.