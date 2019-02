Bramsche. Die SPD im Ortsrat Bramsche möchte prüfen lassen, ob das neue Baugebiet am Penter Weg nicht noch erweitert werden kann. Zwischen Papenbruch und Feldstraße gebe es noch attraktive Flächen "inmitten der Stadt".

Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Am Papenbruch" ist gerade erst gefasst worden. Er sieht vor, zwischen Penter Weg, der Straße auf dem Damm und dem Möbelhaus Hardeck eine Kindertagesstätte sowie mehrere Mehrfamilienhäuser errichten. Während die Grünen im Bramscher Stadtrat Bedenken haben, weil die Fläche im Überschwemmungsgebiet bei Extremhochwasser liegt, sieht die SPD im Ortsrat Bramsche hier noch mehr Entwicklungspotenzial.

Vom Penter Weg zweigt die Straße am Papenbruch ab, Zwischen dieser Straße und dem B68-Zubringer lägen größere Flächen, die "im Rahmen der Nachverdichtung aus unserer Sicht ausgezeichnet genutzt werden können", heißt es im Antrag der SPD-Ortsratsfraktion. So könne ein weiterer Beitrag zur Schaffung von günstigem und gleichzeitig attraktiven Wohnraum geleistet werden. Aktuell gibt es in diesem Bereich Wiesen und eine kleine Schrebergartenkolonie.

Arbeitsauftrag

Nach dem Willen der SPD soll die Verwaltung prüfen, ob diese Flächen für eine Wohnbebauung geeignet sind. Über diesen Antrag berät der Ortsrat Bramsche in seiner Sitzung am Montag, 11. Januar, ab 18 Uhr im Rathaus-Sitzungsssaal. Das Ergebnis der Überprüfung soll die Verwaltung dann in der Ortsratssitzung am 19. August vorstellen.