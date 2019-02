Bramsche. In seiner konstituierenden Sitzung hat der Kirchenkreistag Bramsche Dr. Jörg Weissenborn aus Bersenbrück zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Die Besetzung der weiteren Ämter erwies sich allerdings als nicht ganz so einfach.

Weißenborn ist promovierter Maschinenbauingenieur und war in seiner früheren Heimat Bergedorf Leiter eines Unternehmens. Bereits dort war er als Prädikant tätig und gehörte lange Jahre dem Kirchenkreisvorstand an. Schon seine erste Amtshandlung, die Neubesetzung der weiteren Positionen im Vorsitz des Kirchenparlaments stellte den Pensionär vor eine veritable Herausforderung. Ein Bewerber nach dem anderen wurde vorgeschlagen und gab dem Kirchenkreistag und seinem neuen Vorsitzenden aus den verschiedensten Gründen einen Korb. Mehrfach genannt wurde dabei die zunehmende Belastung durch die Arbeit in den Kirchengemeinden. Erst als der Ueffelner Pastor Michael Grimmsmann anregte, noch einmal gründlich nachzudenken und die Entscheidung auf die nächste Sitzung Ende April zu vertagen, fand sich schließlich mit Diakon Ralf Mehnert aus Fürstenau ein Stellvertreter für Weissenborn. Zu Beisitzern wurden dann Udo Fahrenkamp, Henrik Hanenberg und Clas Schafstall gewählt.

Als etwas einfacher zu besetzen erwiesen sich die Ämter im Kirchenkreisvorstand. Dem Gremium gehören als ordinierte Hauptamtliche die Stellvertreter von Superintendent Hans Hentschel Anke Kusche aus Fürstenau und Hartmut Weinbrenner aus Bohmte sowie Pastor Markus Unterderweide aus der Bramscher Gartenstadt und Pastor Wolfgang Thon-Breuker aus Quakenbrück an. Als Vertreter der Laien wurden Vanja Cobec (Bramsche), Martin Lorenz (Ostercappeln) und Susanne Steininger (Bramsche) neu- und Günter Leopold, Katja Pahlmann (Achmer) und Aloysia Strdtmann (Rieste) wiedergewählt.

Geheime Wahlen

Wie Vorsitz- und Vorstandsämter wurden anschließend auf Antrag von Pastor Andreas Siemens auch die Mitglieder im Kirchenverbandsvorstand in geheimer Abstimmung gewählt, was satzungsgemäß nicht zwingend erforderlich gewesen wäre und zu fortgeschrittener Stunde für einige Unruhe sorgte. Der Kirchenkreis Bramsche in diesem Gremium der drei Kirchenkreise des Osnabrücker Landes in Zukunft mit Katja Pahlmann, Günter Leopold und Markus Unterderweide vertreten.

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden die Mitglieder des Finanz-, des Bau- und des Diakonieausschusses bestimmt. "So können wir anfangen zu arbeiten. Toll, wieviel fachliche Kompetenz hier vorhanden ist", freute sich Superintendent Hentschel. Die anderen neun Fachausschüsse stehen während der Aprilsitzung zur Wahl an.

In seinem Schlusswort forderte Hentschel, der im Sommer in den Ruhestand geht, die Mitglieder des Kirchenkreisparlamentes auf, neben der Arbeit in den Ortsgemeinden nicht das Ganze aus den Augen zu verlieren. "Kirchengemeinden sind keine Inseln mehr, in deren Grenzen sich kirchliches Leben abspielt." Kirchengemeinden könnten sich ebenso wenig aus den größeren kirchlichen Verbünden heraushalten wie Länder aus den Globalisierungszusammenhängen. Gemeinden könnten Anlässe wie beispielsweise das Kreisposaunenfest am 2. Juni 2019 in Lintorf zum Anlass nehmen, ihren eigenen Standort an diesem Tag zu verlassen und gemeinsam in Lintorf einen Gottesdienst zu feiern, regte er an. Hentschel wird am 16. Juni in der Bramscher St. Martinskirche verabschiedet.