Bramsche. Eine Spende in Höhe von 500 Euro hat die Wirtin des "Rebano", Resmie Koch, an den Hospizverein Bramsche überreicht.

Am Mittwoch fand, wie immer am ersten Mittwoch im Monat ab 16 Uhr, das regelmäßige Hospiz-Café im Gemeindehaus von St. Johannis am Lutterdamm statt. Hierbei überreichte Resmie Koch einen symbolischen Scheck in Höhe von 500 Euro an den Hospizverein. Beim traditionellen „Weihnachtsbaumsingen", das stets am Donnerstag vor Weihnachten in ihrer Gaststätte .Rebano" stattfindet, bat die Bramscher Wirtin im letzten Jahr anstelle von Entgelten für den dabei ausgeschenkten Glühwein um Spenden für den Hospizverein. So kam ein Betrag zusammen, den Resmie Koch auf die 500 Euro verdoppelte.

„Wir freuen uns über die Spende Eurer Gäste und sind sehr dankbar für Euer Engagement", bedankte sich Vorstandsmitglied Lutz Caje bei Resmie Koch während der Entgegennahme des Schecks. Das Geld soll in die Ausbildung weiterer Sterbebegleiter investiert werden.

„Im letzten Jahr und auch schon in diesem Jahr haben wir eine enorme Resonanz von allen Seiten gespürt. Das freut uns natürlich und ist auch Ansporn für alle Beteiligten hier im Verein", ist sich Lutz Caje mit seinen Vorstandskollegen der Verantwortung bewusst.

Im Rahmen des umfangreichen Veranstaltungskalenders des Hospizvereins geht es gleich in der nächsten Woche weiter: Am Donnerstag, 14.Februar 2019, lädt der Verein in das Alloheim ein. Dort werden Lutz Caje und der Notar Werner Hollmann über die Themen der rechtlichen Vorsorge mit Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten informieren. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.