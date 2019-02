Ueffeln. Seit 1990 ist die Zahl der Jäger in Deutschland um 22 Prozent gestiegen. Auch der Hegering Bramsche stellt ein größeres Interesse daran, vor allem unter Frauen und sehr jungen Menschen, fest. Hegeringleiter Arndt Eggelmeyer erklärt, was für Auswirkungen dieser Trend hat.

Herr Eggelmeyer, in Deutschland wurden in den vergangenen Jahren immer mehr Jagdscheine ausgestellt. Stellt der Hegering Bramsche auch ein größeres Interesse an der Jagd fest?

Ja, auf jeden Fall. Wir haben jedes Jahr etwa fünf bis sechs neue Jäger dabei. Das ist noch vergleichsweise wenig. In anderen Regionen kommen jedes Jahr noch viel mehr neue Jäger dazu. Früher waren es eher Menschen, die schon etwas älter waren, also erst mit 30, 40 oder 50 Jahren einen Jagdschein gemacht haben. Inzwischen sind es häufiger sehr junge Menschen und auch viele Frauen, die Interesse an der Jagd haben.

Auch in den Jagdschulen ist der Andrang groß. Der Deutsche Jagdverband spricht von 31 Prozent mehr Jagdschülern als noch 2010.



In der Jagdschule der Jägerschaft Bersenbrück zeigt sich dieser Trend auch. Die Hegeringleiter der Jägerschaft Bersenbrück, zu der ja auch Bramsche gehört, tauschen sich regelmäßig aus und da berichtet unser Kreisjägermeister Martin Meyer-Lührmann ebenfalls, dass sich immer mehr Schüler für den Jagdkurs anmelden. Da zeigt sich auch, dass der Frauenanteil steigt.

Wie ist das in Bramsche? Sind hier Jägerinnen bereits an der Tagesordnung?

Oh ja, wir haben inzwischen einige Jägerinnen in Bramsche. Früher war das eine absolute Männerdomäne. Das war sehr, sehr selten, wenn eine Frau dabei war. Ich glaube, ich habe einmal vor 30 Jahren eine Frau auf einer Treibjagd getroffen. Mittlerweile steigt der Frauenanteil und zwar nicht nur hier, sondern auch im Emsland, das ja traditionell etwas konservativer ist. In Merzen gibt es mit Annette Dieckhoff inzwischen auch schon eine Hegeringleiterin in der Jägerschaft Bersenbrück.

So viele Jäger wie noch nie 2016 gab es so viele Jägerinnen und Jäger in Deutschland wie noch nie zuvor. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl um etwa 2 Prozent auf 381.821, schreibt der Deutsche Jagdverband (DJV) in einer Pressemitteilung. Im Vergleich zur Wiedervereinigung vor 26 Jahren gebe es mehr als 70.000 Jagdscheine mehr – ein Anstieg von mehr als 22 Prozent. Die meisten Jäger in der Bevölkerung gibt es laut DJV anteilig in den schwächer besiedelten Bundesländern Schleswig-Holstein (127 Einwohner pro Jäger), Niedersachsen (130) und Mecklenburg-Vorpommern (132).Deutschlandweit kommt ein Jäger auf 213 Einwohner. Insgesamt haben im vergangenen Kalenderjahr 13.428 Jagdschüler die Prüfung erfolgreich abgelegt. Das sind 31 Prozent mehr Absolventen als noch 2010. Die Durchfallquote lag im Bundesschnitt bei 18 Prozent. Laut aktueller DJV-Befragungen gibt es inzwischen 7 Prozent Jägerinnen, in den Jägerkursen liegt die Frauenquote bereits bei 20 Prozent. Quelle: DJV

Die Frauen erobern also zunehmend eine Männerdomäne. Das kommt sicher nicht bei allen gut an, oder?



Das weiß ich nicht, aber ich halte das für eine große Bereicherung. Frauen sehen Dinge doch manchmal aus einer ganz anderen Perspektive. Sie haben auch manchmal neue Ideen. Ich halte das für eine sehr gute Entwicklung. So habe ich, der seit 37 Jahren auf die Jagd geht, die Möglichkeit, meinen Horizont zu erweitern. Auch die Atmosphäre wird durch Frauen einfach aufgelockert.

Wie meinen Sie das?

Irgendwo hat man bei der Jagd ja immer die gleichen Themen. Die Frauen haben dann manchmal ganz andere Ansätze, die man so noch gar nicht kennt und worüber man vielleicht noch gar nicht nachgedacht hat. Dabei sind die meisten Jägerinnen, die ich kennengelernt habe, sehr standfest. Die stehen den männlichen Kollegen in nichts nach. Und auch beim Schüsseltreiben am Abend ist es natürlich schön, wenn nicht nur Herren am Tisch sitzen (lacht). Darüber hinaus verändern die Frauen auch die Wahrnehmung von Jagd in der Bevölkerung.

Inwiefern?

Für die Öffentlichkeitsarbeit sind die Frauen und die jungen Jäger ein Gewinn. So sieht die Bevölkerung, dass es nicht nur die alten, konservativen Knochen sind, die da unterwegs sind. Die Leute können in der Öffentlichkeit und in den sozialen Netzwerken im Internet ja noch einmal ganz anders ihren Standpunkt deutlich machen. Sie können erklären, worauf es bei der Jagd ankommt und dass es eben nicht nur darum geht, Tiere zu erschießen, sondern auch um Naturschutz. Ich finde diese Entwicklung sehr gut. Von mir aus könnten es auch noch mehr Frauen werden.

Wie erklären Sie sich das große Interesse unter jungen Leuten an der Jagd?

Das ist eine gute Frage. Die Jagd war ja immer – also in den vergangenen 100 Jahren – grundsätzlich für jeden offen. Sie hätten also auch schon zum Beispiel vor 40 oder 50 Jahren dazu kommen können. Ich vermute einmal, dass es auch mit den Medien zu tun hat. Vielleicht ist die Jagd in der Öffentlichkeit präsenter geworden und hat so das Interesse daran geweckt. Andererseits könnte es natürlich auch an einer größeren Begeisterung für die Natur liegen. Manche kommen auch über die Hundehaltung zur Jagd. Wenn man nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause kommt, gibt es ja nichts Schöneres, als mit dem Hund in der Natur unterwegs zu sein.

Gibt es zwischen Männern und Frauen unterschiedliche Beweggründe, aus denen sie einen Jagdschein machen?

Das glaube ich nicht. Heute ist es allerdings selbstverständlicher geworden, dass auch die Töchter einen Jagdschein machen, wenn es in der Familie bereits viele Jäger gibt oder sie eine Eigenjagd hat. Das war früher ganz klar nicht so. Hatte die Familie eine Eigenjagd, ging häufig der Sohn mit und seine Schwester blieb zu Hause. Heute sieht man in Eigenjagden ganz häufig, dass auch die Töchter mitgehen. Da wird gar kein Unterschied mehr gemacht zwischen Söhnen und Töchtern.

Früher durften in vielen Ortschaften nur Jäger zur Jagd gehen, die auch Grundbesitz hatten. Haben die jungen Jäger denn überhaupt eine Chance, mitzukommen?

Da haben sich die Zeiten glücklicherweise geändert. Früher war das weitaus schwieriger. Als ich 1982 einen Jagdschein gemacht habe, hatte ich als Jungjäger nicht den Hauch einer Chance mitzugehen, weil es eben an Landbesitz gebunden war, den ich nicht hatte und die Einstellung der damaligen alten Jäger sehr konservativ war. Man kam im Herbst und Winter vielleicht zwei oder drei Mal auf den Treibjagden mit. Darüber hinaus durfte man sich in der Fallenjagd engagieren, das wars. Das muss man sich mal für einen jungen Jäger vorstellen. Das war schon enttäuschend.

Was haben Sie dann gemacht?

Der damalige Revierförster in Hesepe (Staatliches Forstamt Bersenbrück, Anmerkung der Redaktion), bei dem ich kurze Zeit zuvor ein Praktikum absolviert hatte, rief mich an und gratulierte mir zur bestandenen Jägerprüfung. Er fragte mich, ob ich Jagdgelegenheit hätte, da er die damaligen, wenigen Jagdmöglichkeiten eines Jungjägers offenbar kannte und bot mir an, in seinem Revier den Fuchs und anderes Raubwild auf Ansitz zu bejagen. Damals war außerdem der Eichelhäher noch frei. Ab und an stöberten wir beide gemeinsam mit seinem Jagdhund auf Wildkaninchen und er gab mir meinen ersten Rehbock und das erste weibliche Reh frei. Da war ich wirklich glückselig! Später hat er mir auch noch Hochsitze zugewiesen. So hatte ich wenigstens eine Jagdmöglichkeit. Er wurde mein Lehrprinz (Mentor für einen Jungjäger, Anmerkung der Redaktion) und bei ihm lernte ich auch wie man Raubwild streift (das Fell abzieht, Anmerkung der Redaktion) und wie man das Gehörn eines Rehbocks präpariert.

Und wie lange blieb das so?

In den 1990er Jahren vollzog sich dann allmählich in vielen Gemeindejagden ein Wandel. Dann kamen auch vermehrt Jungjäger und revierlose Jäger mit, die kein Land hatten. In den Gemeinschaftsjagden im Hegering Bramsche wird das mittlerweile überall so gehandhabt. In manchen Revieren, zum Beispiel im Emsland, legen manche aber noch großen Wert auf Landbesitz. Das gilt aber alles nur für Gemeinschaftsjagden. Wenn jemand eine Eigenjagd hat, kann er natürlich selbst entscheiden, wer dort jagen darf und wer nicht, sofern er einen Jagdschein hat.

Die Bestände von Hasen, Kaninchen oder Fasanen, dem sogenannten Niederwild, sind in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Führt das nicht auf Dauer zu Problemen, wenn der Anteil der Jäger in der Bevölkerung steigt?

Das glaube ich nicht. Die schwachen Niederwildbestände werden vielerorts nicht mehr bejagt. Da legt man den Schwerpunkt zum Beispiel auf Raubwildbekämpfung. Die Zahl der Füchse oder Marder ist nämlich nicht zurückgegangen. Auch Enten und Tauben sind weiter stark vertreten. Das Schalenwild, wie zum Beispiel Rehe, sind auch etwas mehr ins Spektrum gerückt. In der Region hat in den vergangenen 10 bis 15 Jahren der Wildschweinbestand drastisch zugenommen. Die werden inzwischen auch stärker bejagt.

Und man kann sich auch darauf verlassen, dass alle Jäger sich daran halten und schwache Bestände nicht weiter bejagen?

Ja. Inzwischen wurden auch schon Treibjagden im Winter abgesagt, damit die Bestände sich wieder erholen können. Die Jäger wollen nachhaltig jagen und das können sie nur, wenn sie die Wildbestände nicht überjagen, sondern mit wachem Augenmaß jagen. Kein Jäger hat ein Interesse daran, die Wildtiere auszurotten.

Haben Sie den Eindruck, dass die Jagd in der Bevölkerung kritischer gesehen wird?

Nein, das habe ich nicht. Natürlich gibt es Menschen, die die Jagd ablehnen, die hat es aber immer gegeben. Häufig liegt es aber auch daran, dass sie nur wenig darüber wissen. Wenn man solchen Menschen dann erklärt, was alles dazugehört, wie viel die waidgerechte Jagd, die Hege und das vielseitige Handeln der Jäger zum Naturschutz beitragen, sind sie oft erstaunt. Deshalb finde ich es auch gut, dass inzwischen so viele junge Menschen die Jagd für sich entdecken. Die können in ihrem Umfeld Missverständnisse ausräumen. Die würden wir ja sonst gar nicht erreichen.