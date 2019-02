Neu in Achmer: Italienisches Restaurant am Renzenbrink CC-Editor öffnen

Der Sekt für die Eröffnungsfeier im Dolce Vita am Renzenbrink steht bereit. Foto: Andreas Wenk

Achmer. Viele Freunde der italienischen Küche in Bramsche freuen sich: Am Donnerstag, 7. Februar, ist Dante Tota am Renzenbrink in Achmer zurück auf dem gastronomischen Parkett.