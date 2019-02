Epe. Der völlig durchnässte Keller der Honigmoor-Schule muss trocknen. Parallel laufen dort erste Sanierungsarbeiten nach einer Art Rohrbruch. Das Wasser war in dessen Folge aus dem Keller fast bis ins Erdgeschoss der Eper Grundschule geklettert.

Ortsbürgermeister Volker Stuckenberg hatte die örtlichen Kommunalpolitiker sowie mehrere interessierte Bürger während der jüngsten Ortsratssitzung im Dorftreff am Dienstagabend über den morgendlichen Zwischenfall informiert. Es sei durch den besagten Rohrbruch "offenbar großer Sachschaden" entstanden, so Stuckenberg. Das Wasser habe im Keller bis zu 1,80 Meter und höher gestanden. Es habe sich über eine Treppe in Richtung Erdgeschoss vorgeschoben, gab der Ortsbürgermeister seinen Kenntnisstand wieder.





Zu diesem Zeitpunkt liefen in der Honigmoor-Schule bereits die Trocknungsgeräte. "Es ist vermutlich ein Rohrbruch gewesen. Auf jeden Fall haben sich aber zwei Hauptrohre im Keller von einander getrennt", erklärte Christian Müller (Leiter Gebäudemanagement) von der Bramscher Stadtverwaltung. Die Ursache dafür sei zur Stunde noch unklar. Schnell seien jedoch große Wassermengen ausgetreten. Weitere Details nannte Müller nicht, sein Verwaltungskollege Leo Mantke wollte sich sogar gar nicht äußern: "Das ist ein schwebendes Verfahren".





Fest steht aber, dass der Hausmeister der Grundschule in Epe nach dem Austreten des Wassers Hilfe angefordert hatte. Unter anderem packte der stellvertretende Ortsbrandmeister der Feuerwehr, Jürgen Frankamp, der herbeigeeilt war, vor Ort mit an. Ebenso engagierten sich Vertreter von Wasserverband und Stadtwerken.Tauchpumpen kamen in den Morgenstunden zum Einsatz, dazu auch ein Güllefass. Der Einsatz in der Honigmoor-Schule dauerte bis zum frühen Nachmittag. Strom- und Heizungsausfälle mussten in der Zwischenzeit kompensiert werden. Die Schüler wurden früh nach Hause geschickt.

Versicherungsvertreter haben sich den Keller und die Leitungen bereits angeschaut, berichtete Stadt-Vertreter Christian Müller. Unterdessen seien auch die Aufräumarbeiten angelaufen. Erste Reparaturen am Rohrsystem haben zudem stattgefunden. Gesichtet bzw. erfasst wurden auch beschädigte Gegenstände, die im untersten Geschoss des Schulgebäudes eingelagert waren und folglich stundenlang im Wasser lagen. Die Aufarbeitung des mutmaßlichen Rohrbruchs ist allerdings noch nicht zu Ende.

