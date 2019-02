Epe/Malgarten. Der aktuelle Entwurf des Bebauungsplanes Westlich Hohe Hase in Bramsche-Malgarten findet die einmütige Zustimmung der Ortsratsmitglieder. Das Gebiet rund um das frühere Gasthaus Aulbert soll demnach behutsam erweitert werden.

"Gegenstand der Planung ist der Erhalt der durchaus ortsbildprägenden Bruchsteingebäude, einschließlich vorhandener Bruchsteinmauern und der wertvollen Baumbestände", heißt es dazu unter anderem in der entsprechenden Verwaltungsvorlage. Auch sei "eine kleinteiligere Gliederung" des Geländes im Rahmen des Planvorhabens vorgesehen. Zum Aulbert-Altbau hinzu könnten somit "vier Baugrundstücke mit Ein- und Doppelhäusern" kommen, "die über eine Stichstraße von der Sögelner Allee erschlossen werden."





Ines Liebsch vom Bauamt der Stadt Bramsche teilte den Ortsratsmitgliedern aus Epe und Malgarten ferner mit, dass es in dem Sektor gestalterische Vorgaben zur Dachausbildaber ung und zur Außenwandgestaltung geben werde. Eine eingeschossige Bebauung plus Dachgeschossausbau werde erlaubt – dagegen aber keine Zweigeschossigkeit. Denn die neu "hinzutretende Bebauung" solle sich "optimal einfügen", heißt es dazu in der Verwaltungsvorlage weiter.





"Das ist ein guter Plan für Malgarten", erklärte Ortsbürgermeister Volker Stuckenberg (SPD), "denn wir sind für eine Nachverdichtung der Bebauung dort, aber wir sind nicht für zu viel Nachverdichtung". Stuckenberg lobte den Entwurf der Verwaltung als moderaten, annehmbaren Vorschlag. Eine Sichtweise, der sich die anderen Ortsratsmitglieder von Sozialdemokraten, CDU und Grünen anschlossen.

Mit dem Bebauungsplan Westlich Hohe Hase wird sich nun auch der Bramscher Stadtratsausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt in seiner Sitzung am 19. Februar befassen.