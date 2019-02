Sögeln. Die Mitglieder des Ortsrates Sögeln sind sehr unzufrieden mit dem Erscheinungsbild ihres Friedhofs. Es muss sich etwas ändern, da sind sich alle einig. Aber nicht darüber, was nun zu tun ist. Vielleicht ein Projekt für biologische Vielfalt?

Das Stichwort Biodiversität brachte Ortsbürgermeister Gundolf Böselager am Montag in die Debatte im Ortsrat. Auf dem evangelischen Friedhof in Engter gebe es ein Pilotprojekt der Landeskirche, das mit öffentlichen Mitteln gefördert werde. Der Wandel in der Bestattungskultur eröffne Freiräume, wertvolle Vielfalt in der Pflanzen und Tierwelt auf dem Friedhof zu schaffen. Böselager stellte den Antrag, für den Sögelner Friedhof einen Entwicklungsplan aufzustellen, und zwar ohne Kirschlorbeer, der "ökologisch nutzlos" sei.

Mit dem letzten Zusatz war Franz-Hermann Hasemann nicht einverstanden. Der Kirschlorbeer sei schon ganz passend, er müsse nur ordentlich zurückgeschnitten werden. Er fand es "schade, dass der Friedhof von der Stadt so vernachlässigt wird." Der versprochene Rückschnitt müsse dringend erfolgen. Einigkeit herrschte im Ortsrat, dass diese Pflegeleistung nur mit professioneller Hilfe von außen erbracht werden könne.Diese habe Baudirektor Hartmut Greife schriftlich zugesagt, entgegnete Sylke Wehberg-Saatkamp.

Immer wieder hat der Ortsrat Sögeln das Thema Friedhof und Kirschlorbeer in den Sitzungen der letzten Jahre angesprochen, allerdings ohne über Kritik am Zustand hinauszukommen. Die Pflanzen sind derweil kräftig gewachsen:

Der Ortsrat sollte den jetzigen Zustand zum Anlass nehmen, sich stärker einzubringen, fand Böselager. "Es war ein Fehler, dass wir uns nicht stärker gekümmert haben," räumte er ein. Jan-Gerd Bührmann empfahl dafür einen Mittelweg zwischen einer Pflege, bei der "das letzte Blatt weggekratzt" werde und einem kompletten Wildwuchs. Es sei ein "sehr erstrebenswertes Ziel", ähnlich wie in Engter blühende Kräuter in den das Friedhofsbild zu integrieren. Das ließe sich schon "mit geringem Aufwand machen." Jetzt im Winter zeugt auf dem Friedhof in Engter das Insektenhotel von dieser neuen Vielfalt: