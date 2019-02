Sögeln. Der Ortsrat Sögeln will alles tun, um die Kita im Ort zu halten. Scharfe Kritik gab es in der Sitzung de Ortsrates am Montagabend an der Entscheidung der SPD-FDP-Mehrheit im Bramscher Stadtrat gegen eine Krippengruppe für Sögeln.

Die SPD habe in der letzten Ausschussitzung einen Anbau am Dorftreff, in dem auch die Kita zuhause ist, "kategorisch abgelehnt", bedauerte Ortsbürgermeister Gundolf Böselager (CDU). "Das ist alles schlecht für Sögeln", meinte er. Dem pflichtete auch Jan-Gerd Bührmann bei, der für die CDU in Stadt- und Ortsrat sitzt. Ohne eine Krippengruppe sah er für die Zukunft der gesamten Kindertagesstätte schwarz. Wenn die ganz kleinen Kinder erst bei einer anderen Kita angemeldet würden, kämen sie danach nicht wieder nach Sögeln zurück.

Große Nachfrage

Beate Höhne als Leiterin der Kita berichtete, das schon nach dem jetzigen Stand der noch laufenden Anmeldewochen in Sögeln mehr Anfragen als freie Plätze zur Verfügung stünden.In der Großtagespflege, die als Alternative für die fehlende Krippe eingerichtet wurde, könnten wahrscheinlich gerade einmal drei Plätze neu vergeben werden, meinte die Mitarbeiterin der Arbeiterwohlfahrt. In den Regelgruppen im Erdgeschoss würden 35 Kinder betreut, Hier könnten maximal sieben Kinder neu aufgenommen werden.

Beate Höhne berichtete, dass die neue Außentreppe montiert ist, die Pflasterung aber noch verlegt werden müsse.Soweit fand sie die Umgestaltung der gemeinsam mit den örtlichen Vereinen genutzten Räume im Obergeschoss "recht gelungen". Ein Wunsch wurde dann noch in der Einwohnerfragestunde geäußert: Eine Faltwand anstelle des Vorhangs wäre zur Abtrennung der Großtagespflege wünschenswert.

Enttäuschung

"So hört sich das gut an", fand Gundolf Böselager. Es müsse sich aber noch zeigen, wie sich die Situation mit der provisorisch untergebrachten Großtagespflege auf mittlere Sicht auswirke.Der Ortsrat Sögeln sollte schon noch einmal klar zum Ausdruck bringen, dass er eine bauliche Erweiterung des Kindergarten wünsche, betonte Franz-Hermann Hasemann (CDU). Dem schlossen sich alle Ortsratmitglieder und ausdrücklich auch Silke Schäfer als Mitglied der SPD-Stadtratsfraktion an. Sie sei "sehr enttäuscht", nach der Fraktionssitzung gewesen, in der sie sich vergeblich für die Sögelner Belange eingesetzt habe, betonte sie.

Einig waren sich die Ortsratsmitglieder auch in dem Wunsch, ihre Sorgen einmal an Ort und Stelle mit den Verantwortlichen zu besprechen. Bürgermeister Heiner Pahlmann und der Erste Stadtrat Ulrich Willems wurden ausdrücklich eingeladen, einmal in den Dorftreff zu kommen und sich persönlich von den beengten Verhältnissen zu überzeugen. Völlig überzeugt sind die Sögelner schon einmal von der Arbeit des Awo-Teams im Kindergarten. Trotz beengter Verhältnisse würden sie den Betrieb glänzend meistern, fand Sandra Semmler (SPD).