Lappenstuhl. Der Vorverkauf für die 80er-Jahre-Party Ende März in Lappenstuhl läuft "erfreulich gut", findet Veranstalter Hartmut Welzel. Er kündigt für "Back to the 80's II" zugleich einige Neuerungen im Vergleich zum Vorjahr an.

"Wir haben bis jetzt schon rund 600 Tickets abgesetzt und rechnen damit, dass wir am 23. März über 1000 Gäste haben werden", ist Welzel optimistisch, dass die zweite Auflage von "Back to the 80's" noch ein größerer Publikumserfolg wird als die Premiere im März 2018. Sollte es so kommen, "können wir mit der Veranstaltung auch eine 'schwarze Null' schreiben", fügt der Chef der Welzel Anlagen GmbH hinzu. Die Organisation der Party betrachtet er eher als privates Engagement, "weil ich da einfach Bock drauf habe." Wie viele Stunden er dafür aufbringt, "will ich aber lieber nicht ausrechnen", lacht Welzel. Immerhin: Seine beiden Auszubildenden im Bereich Veranstaltungstechnik sind in die Planung eingebunden "und haben damit ein schönes Ausbildungsprojekt", so Welzel weiter.

Anfragen aus größerem Umkreis

Welzel freut sich nicht nur über den guten Vorverkauf. Sondern er staunt auch darüber, dass es offenbar gar nicht so wenige Besucher geben wird, die eine recht weite Anreise auf sich nehmen. "Es sind Anfragen gekommen aus einem Umkreis von rund 100 Kilometern", berichtet der Organisator. Sogar Nachfragen nach Hotels seien gestellt worden. Und aus dem Emsland, so habe er erfahren, "reisen welche mit dem Bus an". Überhaupt, so ist Welzels Eindruck, "wird die Party als Gruppenevent gesehen, um gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen."

Damit die Veranstaltung auch hält, was sich die Besucher davon versprechen, wird wie schon beim ersten Mal wieder DJ Jens mit seinem Kompagnon Nils sorgen, die beide "absolute Freaks sind, was die Musik der Achtziger angeht", wie Welzel meint. Die Zahl der Theken werde in diesem Jahr aufgestockt, eine werde es auch draußen geben vor der Halle. Außerdem sei eine Cocktailbar geplant, zu essen werde es Bratwurst und Pizza geben. Und, so kündigt Welzel an, es werde mehr Toiletten geben als im vergangenen Jahr.



Tickets im Vorverkauf

Die Party findet statt am Samstag, 23. März 2019, auf dem Firmengelände der Welzel Anlagen GmbH an der Vördener Straße 111 in Lappenstuhl. Beginn ist um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Jahren – wobei Welzel davon ausgeht, dass das Publikum "ohnehin zum größten Teil ab 35 Jahre aufwärts alt sein wird. Denn Jüngere können mit der Musik von damals ja kaum was anfangen." Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 12 Euro bei der Firma Welzel, in den Geschäftsstellen der NOZ Medien, bei Pizza Flitza, im Edeka-Getränkemarkt in der Bramscher Gartenstadt, im Friseursalon Haarmonie in Hesepe und online unter www.deinticket.de.





