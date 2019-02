Engter. Gut gefüllt war die Markthalle der Gaststätte Bei der Becke zur Jahreshauptversammlung des Schützenvereins Engter.

Über einen hervorragendes Schützenjahr konnte Präsident Helmut Witt in seinem Resümee berichten. So konnte der Kassenbestand trotz der Anschaffung einer weiteren Meyton Schießanlage und diverser Gewehre weiterhin im positiven Bereich gehalten werden. Die Beteiligung am Schießbetrieb hat sich nach der Umstellung auf die moderne Elektronische Anlage deutlich erhöht.

Vereinsmeister wurde Bezirks-Senioren König Friedhelm Ballmann, der Ober/Unterdorfpokal geht an das Oberdorf. Eine tolle Leistung erbrachte auch Ingrid Lüdke, die in diesem Jahr die Würde als Bezirks-Senioren Prinzessin nach Engter holte.

Hervorragend war auch die Beteiligung der Kinder am Kinderbiathlon und am Weihnachtspreisschießen. Die Kinder schießen mit einem Lasergewehr auf der neunen Lichtpunktanlage. Eingerichtet wurde eine Kinder- und Jugendgruppe, die unter der Leitung von Christine Hörnschemeyer über ein eigenes Budget verfügen kann. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Aktivitäten im Kinder- und Jugendbereich geplant.

"Sensationell" sei das Schützenfest am Pfingstwochenende verlaufen. Die von König Manuel Sieverding benachrichtigten Schützen seines Heimatvereins Rottinghausen ließen es sich nicht nehmen, mit 40 Mann samt Kapelle am traditionellen Schützeneinmarsch in die Markthalle Bei der Becke teilzunehmen. Neben dem Schützenverein Kalkriese, dem Schützenverein Schleptrup, zwei weiteren Musikkapellen und dem eigenen Verein sammelten sich über 300 Schützen bei bestem Wetter auf dem Schützenplatz. "Das macht natürlich Spaß“,so Präsident Helmut Witt.

Für langjährige Mitgliedschaft konnten folgende Mitglieder geehrt werden: Alexander Krüger für 25 Jahre, Inge Kuhlmann, Dietmar Meyer und Hartmut Tepe für 40 Jahre.



Bei den Wahlen zum Vorstand gab es geringfügige Änderungen. So konnten Helmut Witt als Präsident, Margret Gausmann als Kassiererin, Jutta Wittmeier als Schriftführerin,Volker Härter als stellv. Sportleiter, Frank Gerding und Dietmar Meyer als Beisitzer wiedergewählt werden. Neue Jugendsportleiterin ist Christine Hörnschemeyer. Neuer Beisitzer wurde Günther Wehrs, der Tobias Witt ablöst.

Anzeige Anzeige

Maximilian Wahlers wird als Nachfolger von Dieter Hellmich als Kassenprüfer zur Verfügung stehen.

Neu eingerichtet wurde eine Internetseite. Unter www.sv-engter.de kann sich nun jedermann über die Aktivitäten und Termine des Schützenvereins Engter e.V. von 1848 auf dem Laufenden halten.