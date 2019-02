Lkw-Anhänger kippt in Bramsche um – B68 stundenlang gesperrt CC-Editor öffnen

Am Montagabend ist auf der B68 bei Bramsche der Anhänger eines Lastwagens auf die Fahrbahn gekippt. Foto: NWM-TV

Bramsche. Weil der Anhänger eines Lastwagens auf der B68 in Bramsche umgekippt war, war die Bundesstraße im Bereich der Anschlussstelle Bramsche-Nord am Montagabend mehrere Stunden lang in beide Richtungen gesperrt. Um kurz nach 23 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben.