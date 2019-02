Bramsche. Die B68 bei Bramsche ist zurzeit im Bereich der Anschlussstelle Bramsche-Nord in beide Richtungen gesperrt. Der Anhänger eines Lastwagens war zuvor auf die Straße gekippt. Die Bergungs- und Reinigungsarbeiten dauern an.

Laut Polizeiangaben hat sich der Unfall am frühen Montagabend ereignet. Ein Lastwagen war auf der B68 bei Bramsche in Richtung Bersenbrück unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten ist. Der 35 Jahre alte Lastwagenfahrer konnte sein Fahrzeug nicht wieder unter Kontrolle bringen. Der Lastwagen prallte zunächst links in die Mittelschutzplanke und landete danach rechts im Graben. Währenddessen kippte der mit einem Teleskoplader beladene Anhänger des Lastwagens um und blockierte beide Fahrstreifen.

Fahrer bleibt unverletzt

Nach ersten Erkenntnissen wurde der Lastwagenfahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Die Leitplanke wurde hingegen massiv beschädigt. Die Straße ist zurzeit im Bereich der Anschlussstelle Bramsche-Nord in beide Fahrtrichtungen wegen der Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Sperrung bleibt voraussichtlich bis kurz vor Mitternacht bestehen.