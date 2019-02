Bramsche. Für Menschen mit Beeinträchtigungen bringt das Bundesteilhabegesetz etliche Veränderungen mit sich. Genaueres erklärt die Heilpädagogische Hilfe Bersenbrück mit einer Reihe von Veranstaltungen im Altkreis Bersenbrück.

Als "eines der größten Vorhaben der letzten Jahre" bezeichnete HpH-Geschäftsführer Guido Uhl bei der Vorstellung der Veranstaltungsreihe die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, das auch in der Bundesrepublik die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention einen entscheidende Schritt weiterbringen soll. Niedersachsen ist, so Uhl, eines der ersten Bundesländer, das sich jetzt an die konkrete Umsetzung macht. Auf dem Weg "von der Fürsorge zur Reha" , wie der HpH Bereichsleiter Wohnen und Leben, Wolfgang Vorwerk, sagt, soll die Organisation der verschiedenen Unterstützungsmöglichkeiten künftig in einer Hand liegen. Antragsteller müssen in Zukunft nicht mehr bei jedem Träger getrennt vorstellig werden.

Ohne eine konkrete Ermittlung des Bedarfs jedes einzelnen Antragstellers geht das allerdings nicht. Das Land Niedersachsen führte dazu als zentrales Instrument das "B.E.Ni" (Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen) ein, das sich an der international gültigen Klassifizierung von Beeinträchtigungen orientiert. B.E.Ni gelte, so Vorwerk weiter, nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern für alle, die Anspruch auf eine Eingliederungshilfe haben. "Unser Problem ist jetzt, die Betroffenen und gegebenenfalls ihre Betreuer zu befähigen, ihre Möglichkeiten zu nutzen".

Der Bereichsleiter nannte ein Beispiel für die komplexe Materie: Besonders im Bereich des stationären Wohnens gebe es viele Veränderungen. Ab dem 1. Januar 2010 können Einrichtungen wie die HpH keine stationären Leistungen mehr abrechnen, wie es beispielsweise Alten- und Pflegeheime tun. Vorwerk sagte:





"Die Häuser bestehen weiter, aber aus den Bewohnern werden reguläre Mieter."





Als Mieter müssen Menschen mit Beeinträchtigungen oder ihre Betreuer Verträge abschließen. Das Geld für die Miete kann dann vom Sozialamt zur Verfügung gestellt werden, wenn im Rahmen des B.E.Ni-Prozesses ein Bedarf festgestellt wird. Auf diese Weise solle die Selbstbestimmung der Betroffenen gestärkt werden, so Vorwerk weiter. Um die Vielzahl der Leistungen wie auch der Ansprechpartner für den Einzelnen überschaubar zu halten, wird so es sogenannte Teilhabeplangespräche geben, bei dem Leistungserbringer und -empfänger ein, so Uhl, ein "hoch individualisiertes" Konzept erarbeiten, das dann beide Seiten bindet. "Wenn jemand beispielsweise nachts allein bleiben kann, aber Hilfe zum Aufstehen braucht", nannte er ein Beispiel.



"Der Systemwechsel wird sicher nicht so einfach", räumte der Geschäftsführer ein, der einen hohen bürokratischen Aufwand befürchtet. "Das ist sogar für Experten heute schon nicht einfach", ergänzte Vorwerk.

Zur Information über die Veränderungen hat die HpH deshalb eine Reihe von fünf inhaltsgleichen Veranstaltungen für den Nordkreis aufgelegt. Der Reigen beginnt am Dienstag, 19. Februar, 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Quakenbrück. Am Donnerstag, 28. Februar folgt um 19.30 Uhr ein Abend in der Hauptverwaltung der HpH Bersenbrück. Am Montag, 4. März ist um 18 Uhr das Gemeinschaftshaus in Merzen dran. Am Mittwoch, 13. März, folgt um 19.30 Uhr die Veranstaltung im Bramscher Bahnhof. Den Schluss der Reihe macht am Donnerstag, 21. März, 18 Uhr "impuls" in Fürstenau.

Die Veranstaltungen sind kostenlos. Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin an Janine Hörnschemeyer von edr Beratungsstelle der HpH, Tel 05439 60298-88 oder per Mail an jhoernschemeyer@hph-bsb.de.