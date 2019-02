Bramsche. Die Fraktion der Grünen im Bramscher Stadtrat ist "besorgt" wegen des geplanten Baugebietes mit Kita am Penter Weg. Die Fläche sei ein potenzielles Überschwemmungsgebiet bei Extrem-Hochwasser.

Überflutungsfläche

Die 2,7 Hektar große Fläche des Bebauungsplanes "Am Papenbruch" liege "ausweislich der Gefahrenkarte des NLWKN vollumfänglich in den Grenzen einer Überflutungsfläche für Extremhochwasser," verweist der Fraktionsvorsitzende Dieter Sieksmeyer auf den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz.

Der gesamte potentielle Überflutungsbereich betreffe 1200 Bramscher in Privathaushalten, einzelne Gewerbebetriebe und auch das Rathaus: Als Vorsorgemaßnahme habe der Stadtrat den nachträglichen Einbau eines Fluttores im Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

"Kein Notstand"

Barbara Pöppe, die in der Ausschusssitzung gegen die Aufstellung des Planes votiert hatte, sah laut Pressemitteilung der grünen "keinen baupolitischen Notstand in Bramsche, der eine Überbauung der potenziellen Überflutungsfläche rechtfertigen könnte.“ Sie verwies auf das Sanierungsgebiet Bahnhofsumfeld, in dem auch Platz für die Kita St. Martin wäre.

Michael Kruse und Miriam Thye hatten der Mitteilung zufolge kein Verständnis dafür, das die Risiken des Klimawandels mit künftig häufigeren und extremeren Hochwasser-Ereignissen nicht ernst genommen würden. Vor diesem Hintergrund sei "ein angepasster und verantwortungsvoller Umgang mit potenziellen Überflutungsflächen, wie denen am Penter Weg, sehr wichtig“, so Miriam Thye.

Verkehrsproblem

Marius Thye äußerte Bedenken mit Blick auf den geplanten Kindergartenstandort in unmittelbarer Nähe zur viel befahrenen Straße Auf dem Damm. „Damit provoziert die Stadt geradezu eine Vielzahl an-und abfahrender Eltern-Taxis, die den Verkehr in diesem Abschnitt beeinträchtigen werden.“

Die Bedenken der Grünen haben in der Ausschusssitzung weder die anderen Parteien noch die Verwaltung geteilt. Baudirektor Hartmut Greife meinte, der Hochwasserschutz könne mit einer geringfügigen Erhöhung des Geländes erledigt Die Grünen wollen jetzt von der Verwaltung unter anderem wissen, wie sich diese Erhöhung auf die angrenzende Bebauung auswirkt.

