Bramsche. Über teils erhebliche Finanzmittel verfügen die Bramscher Ortsräte zu Beginn des Jahres 2019. Die sogenannten "Mittel zur Pflege der örtlichen Gemeinschaft" werden den Ortsteilen jährlich neu zugewiesen aus dem städtischen Haushalt, aber längst nicht immer komplett ausgegeben – oft allerdings aus gutem Grund.

Über das größte "Vermögen" kann der Ortsrat Bramsche verfügen: Stand Ende 2018 waren noch etwas mehr als 30.000 Euro übrig, die über die vergangenen Jahre hinweg nicht ausgegeben wurden, um Vereine und Verbände zu unterstützen oder um Vorhaben zu finanzieren, die der Verschönerung des Ortsbildes dienen. Zu diesen 30.000 Euro kommen nun noch einmal 43.600 Euro hinzu für das kommunale Haushaltsjahr 2019.

"Da ist tatsächlich ganz schön viel zusammengekommen", meint Ortsbürgermeisterin Roswitha Brinkhus. Doch das habe auch Sinn, ergänzt sie. Denn "noch haben wir zwar keine konkreten Ansätze, aber es wird sicherlich in näherer Zukunft einiges an finanziellen Belastungen auf den Ortsrat Bramsche zukommen", ist sie sicher. Brinkhus nennt den Hasesee, "für dessen Gestaltung wir in der Vergangenheit schon viel investiert haben und dies auch in der Zukunft tun werden." Was genau das werde und in welcher Höhe Zahlungen notwendig sind, solle ein Arbeitskreis ermitteln, den Bürgermeister Heiner Pahlmann einberufen werde.









Auch bei der Modernisierung der Fußgängerzone sei die finanzielle Unterstützung des Ortsrats gefragt, führt Brinkhus weiter aus. So seien noch nicht alle Bänke ausgetauscht, so dass allein dadurch schon weitere Kosten aufkämen. In der nächsten Sitzung des Ortsrats werde auf Antrag der SPD-Fraktion zudem über die Anschaffung von neuen Weihnachtsmarktbuden beraten. Die CDU hingegen regt an, Sitzbänke auf dem Vorplatz des Standesamts aufzustellen und Anlehnbügel für Fahrräder in der Innenstadt zu installieren.

Man sehe also, so meint Brinkhus, "dass da einiges auf uns zukommt und wir froh sein können, dass wir entsprechende Rücklagen haben."

Ebenfalls kräftig angespart hat der Ortsrat Achmer. Zu den 14.800 Euro, die es neu für 2019 gibt, kommen noch weitere 13.317 Euro sogenannter "Haushaltsrest" hinzu. "Wir vergeben grundsätzlich schon die meisten Mittel für unsere Vereine und Verbände im Ort", betont Ortsbürgermeisterin Anke Hennig. Es werde aber auch in Achmer immer etwas angespart für konkrete Vorhaben. Vor einigen Jahren für die Gestaltung des Kreisels an der alten Schule, und derzeit für den Neubau eines Pavillons an der Dorfgemeinschaftsanlage (DGA). Das Vorhaben werde umgesetzt im Zuge der DGA-Sanierung oder kurz darauf. Wie der Pavillon künftig aussehen werde, "da sind wir noch in der Findungsphase", so Hennig. Sicher sei aber, "dass da einige Kosten auf uns zukommen werden. Das kann wohl einen fünfstelligen Bereich erreichen", vermutet die Ortsbürgermeisterin.





Über einige Reserven verfügt auch der Ortsrat Pente: 5100 Euro gibt es für 2019, 4107 Euro sind nach Angaben der Stadt Bramsche noch übrig. Bekommen die Penter also womöglich zu viel Geld und wissen gar nicht, wofür sie es ausgeben sollen? Das weist Ortsbürgermeister Frank Kresin weit von sich. Es sei vielmehr so, "dass wir in den vergangenen Jahren gut gehaushaltet haben. Wir wollen das Geld ja schließlich nicht für unnütze Dinge ausgeben, nur um des Ausgebens willen." In der Vergangenheit habe man bei manchen Vorhaben auch "das Glück gehabt, dass die Stadt die Finanzierung übernommen hat, wo sonst wir aus unseren eigenen Mitteln etwas gemacht hätten", so Kresin. Nun gebe es für die Zukunft eine Reserve, "und das", so meint Kresin, "ist auch gut so. Man weiß nie, was kommt. Wir werden aber auch weiterhin das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen."

Die Zuteilung der Ortsratsmittel wurde zuletzt vor sechs Jahren nach heftigen Diskussionen neu geordnet: Bis dahin gab es einen Sockelbetrag je nach Einwohnerzahl plus einen zusätzlichen festen Satz je Bürger. Die damalige "Neue Mehrheit" im Stadtrat (CDU, FDP, Grüne, Ballmann) setzte dann nach heftigen Diskussionen durch, dass der Sockelbetrag durch einen Flächenfaktor ersetzt wird, mit dem der Größe des Ortsteils Rechnung getragen werden soll. Gewinner waren dementsprechend die flächenmäßig großen Ortsteile wie Achmer und Kalkriese. Prozentual machten durch die Neuordnung jedoch Balkum (+123) und Evinghausen (+70) die größten Sprünge auf nun 2.900 Euro bzw. 2.200 Euro jährlich. Dass das immer noch zuwenig ist, meint Evinghausens Ortsvorsteherin Monika Bruning. "Ansparen können wir nichts, und anschaffen auch kaum etwas. Wenn wir beispielsweise bei uns im Ort eine Ruhebank aufstellen wollten, die wäre ja für Evinghausen genauso teuer wie für Bramsche. Das Geld haben wir nicht." Evinghausen geht in das Jahr 2019 mit einer "Reserve" gerade einmal 54 Euro. "Bei meinen Verfügungsmitteln als Ortsvorsteherin habe ich aber sogar ein Minus gemacht. Es reicht einfach nicht aus", so Bruning.

Die Ortsratsmittel im Überblick Achmer: 14.800 Euro; Rest 13.317 Euro



Balkum: 2900 Euro; Rest 183 Euro



Bramsche: 43.600 Euro; Rest 30.163 Euro



Engter: 9.000 Euro; Rest 6.477 Euro



Evinghausen: 2.200 Euro; Rest 54 Euro



Hesepe: 11.800 Euro; Rest 5.472 Euro



Kalkriese: 6.600 Euro; Rest 1.134 Euro



Lappenstuhl: 4.400 Euro; Rest 2.613 Euro



Pente: 5.100 Euro; Rest 4.107 Euro



Schleptrup: 8.000 Euro; Rest 7.504 Euro



Sögeln: 4.000 Euro; Rest 1.855 Euro



Ueffeln: 6.200 Euro; Rest 877 Euro