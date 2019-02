Bramsche. Die SPD-Fraktion im Ortsrat Bramsche fordert, den Lutterdamm zwischen Einmündung Jägerstraße und Einmündung Kassings Kamp als Tempo-30-Zone auszuweisen. Sie will damit rasche Konsequenzen aus zwei Unfällen in der letzten Zeit ziehen.

Im Januar 2019 war in Höhe der Kaunestraße eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wenige Monate zuvor war am Zebrastreifen in Höhe Tannenstraße ein Kind angefahren worden. Seitdem betrachteten die Gartenstädter den zunehmenden Verkehr auf dem Lutterdamm "noch besorgter", heißt es im Antrag der SPD.

Der Lutterdamm sei "eine der vielbefahrensten Straßen innerhalb der Stadt", schreibt die SPD. Wegen der vielen Geschäfte seien zudem viele Fußgänger und Radfahrer hier unterwegs.Außerdem würden Autofahrer durch die schnurgerade Straße dazu verleitet, schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer zu fahren.

Die SPD-Fraktion drängt auf eine zügige Umsetzung ihres Antrags, auch wenn der Lutterdamm eine Kreisstraße ist und am Verkehrsentwicklungsplan für Bramsche noch gearbeitet wird. Die SPD hofft darauf, dass der Plan "die aufgezeigte Probleme berücksichtigt. Auf das Ergebnis warten will sie in diesem Fall aber nicht.

Ortsrat tagt am 11. Februar

Tempo 30 bringe mehr Verkehrssicherheit, weniger Lärm und Abgase und damit eine Steigerung der Lebensqualität der Anwohner, heißt es in dem Antrag. Am Montag, 11. Februar, befasst sich der Ortsrat Bramsche mit dem Thema. De Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.