Bramsche. Junge Bramscherinnen und Bramscher sind in aller Welt als Freiwilligendienstleistende unterwegs. Bei aller Verschiedenheit der Träger und der jeweiligen Anforderungen: Sie alle reizt es, neue Welten kennenzulernen. In unserer Reihe „E-Mail aus....“ berichten sie über ihre Erfahrungen. Heute schreibt Franziska Rulhof aus Namibia.

"Anlässlich des 100. Jubiläums der Waldorfschulen möchte ich heute ein bisschen etwas über die Einrichtung erzählen, in der ich arbeite. Die Waldorf School Windhoek (WSW) wurde vor circa 20 Jahren als erste und bisher einzige Waldorfschule in Namibia von einer Gruppe deutscher und namibischer Waldorf-Überzeugter gegründet.

Was als kleine Initiative begonnen hat, gehört mittlerweile fest in die Windhoeker Schullandschaft. Doch wie in Deutschland herrschen auch in Namibia einige Vorurteile über Waldorfschulen. „Das ist eine Behindertenschule“ oder: „Da kann man gar keinen richtigen Abschluss machen“. Ebenso gilt die WSW als „deutschsprachige“ Privatschule manchen als elitär. Dabei bemüht sich die Schule von Anfang an um eine vielfältige Schulgemeinschaft. Die Schülerschaft setzt sich zusammen aus Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft. Sie haben ganz verschiedene kulturelle Hintergründe und sitzen hier an der WSW gemeinsam im Klassenzimmer. Und dieses Klassenzimmer hat erstaunlich große Ähnlichkeit mit einem Waldorf-Klassenzimmer in Deutschland. Die Wände sind in Aquarelltönen gestrichen, an der Tafel prangen bunte Bilder, gemalt wird mit aus Deutschland importierten Wachsmalern. Ja, sogar Eurythmie steht auf dem Stundenplan.

Enge Verbindungen nach Deutschland"

Was diese Schule aber für Namibia so besonders macht, sind die vielen Möglichkeiten, die Schüler hier bekommen. In der Oberstufe können sie, parallel zu ihrem namibischen Abschluss, der übrigens durchaus zum Universitätsbesuch berechtigt, eine Berufsausbildung absolvieren. Zudem hat die Schule enge Verbindungen nach Deutschland und organisiert immer wieder z. B. Praktikumsplätze in deutschen Betrieben für ihre Schüler. Nicht wenige Schüler erhalten auch die Möglichkeit, nach der Schule ein FSJ in Deutschland zu machen. Oftmals können sie im Anschluss daran einen Beruf erlernen und kehren dann als gut ausgebildete Fachkräfte in ihre Heimat zurück – oder entscheiden sich für ein Leben in Deutschland. Nicht nur die vielen Kontakte nach Deutschland und das Engagement des Kollegiums machen diese Chancen möglich, sondern auch das bilinguale Unterrichtssystem, das Deutsch als gleichberechtigte Sprache vorsieht und die Schüler überhaupt erst für einen längeren Aufenthalt in Deutschland qualifiziert.

Nicht zuletzt setzt die WSW auf Gewaltfreiheit, was nicht selbstverständlich ist für Namibia. An vielen Schulen hier ist es normal und akzeptiert, dass Kinder zur Strafe für falsche Antworten, nicht gemachte Hausaufgaben oder ähnliches geschlagen werden. Meistens mit einem Stock auf die Hände. Die Waldorf School Windhoek wendet solche Methoden nicht an. Und ist damit in meinen Augen ein wichtiger Wegweiser für die gesamte namibische Gesellschaft. Ich hoffe, dass die Schüler der WSW von heute zu Eltern werden, die ihre Kinder morgen nicht schlagen. Die ihnen respektvollen Umgang mit allen Menschen vorleben. Und die ihnen zeigen, was für Möglichkeiten dieses Leben bietet. "