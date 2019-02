Bramsche. Sexuell belästigt worden ist eine Frau am Samstag in Bramsche. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.

Am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr befand sich laut einer Mitteilung der Polizei eine 48-jährige Frau an der Kanalbrücke an der Varusstraße in Bramsche. Unter einem zunächst unverfänglichen Vorwand kam es zu einem Gespräch mit einer männlichen Person. Plötzlich zeigte sich der Mann "in schamverletzender Weise" der Frau, wie die Polizei es formuliert.

Der Täter soll ungefähr 45 Jahre alt sein, von dünner Gestalt, mit grauen Schläfen an den Seiten. Er trug eine Jeanshose und blaue Freizeitschuhe.



Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei Bramsche unter Telefon 05461 915300.