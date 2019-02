Bramsche. Gleich mehrere Bramscher Supermärkte wollen sich für die Zukunft rüsten: Umbauten, Erweiterungen und Neubauten sind geplant oder stehen bereits kurz vor der Fertigstellung. Ein Überblick.

Gleich an fünf verschiedenen Standorten in Bramsche sind Baumaßnahmen geplant oder werden schon umgesetzt:





Aldi und Postenbörse

Das einzige Vorhaben, das bereits in Angriff genommen wurde, ist der Neubau von Aldi und Postenbörse an Meyers Tannen/Engterstraße. Aldi wird seine Verkaufsfläche auf 1200 Quadratmeter erweitern, die Posten-Börse ihre auf 950 Quadratmeter. Auch die Bäckerei und der Döner-Imbiss werden in einem Anbau Platz finden. Es wird künftig zudem mehr und breiteren Parkraum geben. Bauherr Georg Dobelmann war zuletzt zuversichtlich, dass die Neueröffnung schon Mitte April klappen könnte. Inwieweit die winterlichen Verhältnisse in den vergangenen Wochen diesen Zeitplan durcheinandergebracht haben, bleibt abzuwarten.





NP-Markt

Einen Neubau kann sich der zur Handelskette Edeka gehörende NP für den Standort Bramsche vorstellen. In den Blick genommen wurde dafür ein Fläche an der Hemker Straße am Übergang von Achmer zu Bramsche, zwischen Bahnlinie und Landesstraße. Der derzeitige NP-Markt an der Brucknerstraße würde dann aufgegeben. Nach Ansicht der Stadtverwaltung soll geprüft werden, ob das Projekt in Verbindung mit der Ausweisung neuer Wohnbauflächen realisiert werden kann. Das Vorhaben steht also noch am Anfang. Gespräche mit Grundstückseigentümern laufen.Zu untersuchen ist aber auch, ob ein Vollversorger an dieser Stelle den bestehenden Frischmarkt in Achmer gefährden würde.





Anzeige Anzeige

Edeka Kuhlmann

Erweitern möchte auch der Edeka-Markt Kuhlmann am Lutterdamm in der Gartenstadt, was aber aus verschiedenen Gründen am jetzigen Standort nicht möglich ist. Vor einem möglichen Neubau ist nach Auskunft der Stadtverwaltung allerdings ebenfalls eine Verträglichkeitsuntersuchung erforderlich.





Lidl

Seine Verkaufsfläche baulich auf fast 1400 Quadratmeter vergrößern will Lidl an der Lindenstraße. Voraussetzung dafür ist ein Ankauf von Flächen der benachbarten Straßenbaufirma Dallmann, die wiederum ihren Umzug nach Engter plant. Kommt es zwischen Lidl und Dallmann zu einer Einigung, könnten über die Erweiterung des Marktes hinaus auch die Parkplätze vor dem Gebäude neu geordnet werden und eine weitere Zufahrt von der Nordtangente auf das Gelände geschaffen werden.





Ex-"Hütten"

Schon seit längerer Zeit ist der ehemalige „Hütten-Komplex“ an der Engter Straße eine Brachfläche. Errichtet werden soll dort ein Gebäude für einen Discounter-Markt. Auf die Genehmigung des Bauantrags wartet Investor Jörg Beckermann noch. Es habe Verzögerungen gegeben, weil einige Unterlagen nicht so einfach zu beschaffen gewesen seien wie erhofft. Nun hoffe er jedoch auf eine zügige Abwicklung des Verfahrens durch den Landkreis Osnabrück, sagt der Unternehmer. Vorgesehen ist ein Markt mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter. Ein zunächst geplantes größeres Vorhaben war wegen raumordnerischer Einwände abgelehnt worden.