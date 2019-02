Kalkriese. 28 neue Friedenszeichen sollen noch im Frühsommer das Museum und den Park am mutmaßlichen Varusschlachtgelände in Kalkriese zieren. Die Stelen sollen dabei die verschiedenen Mitgliedsnationen der Europäischen Union symbolisieren.

"Nach zehn Jahren wollen wir die viel beachtete Aktion ,Feldzeichen zu Friedenszeichen' wieder aufleben lassen", erläutert der Geschäftsführer der Varusschlacht GmbH, Dr. Joseph Rottmann. Er nennt den Themenkomplex Frieden gerade in der heutigen Zeit "immer noch sehr aktuell".

Die Gestaltung der einzelnen Friedenszeichen, die aus Metall und Holz bestehen, sollen am 4. und 5. Mai Bürger aus den jeweiligen EU-Ländern übernehmen. Rottmann bittet Interessierte, sich frühzeitig bei ihm oder seinen Mitarbeitern in Kalkriese zu melden. "Es sind momentan 28 Länder, sie alle sollen sich wiederfinden", sagt er – und bezieht dabei die Briten, die gerade mit einem EU-Austritt ringen, ausdrücklich ein.





Im Jahre 2009 hatten die Verantwortlichen der Varusschlacht GmbH nicht nur erfolgreich 2000 Stelen, die inzwischen über das gesamte Osnabrücker Land verteilt zu finden sind, individuell anfertigen und bemalen lassen, sondern auch 27 Objekte ausdrücklich entlang der Farben und Flaggen der damaligen EU-Mitgliedsstaaten gestaltet. Diese Friedenszeichen wurden anschließend sogar für einige Zeit vor dem Europaparlament in Straßburg und vor dem Bundestag in Berlin aufgestellt. "Die Stelen sind dem Erscheinungsbild ehemaliger römischer Feldzeichen nachempfunden. Sie tragen unter anderem Nachbildungen der bekannten, in Kalkriese gefundenen Reitermaske der Römer", so Rottmann. Die Fertigung der entsprechenden Stelen-Rohlinge will der Geschäftsführer auch diesmal in der Bramscher Werkstatt Die Brücke in Auftrag geben.









Anzeige Anzeige

Die finale Gestaltung der 27 Friedenszeichen solle bewusst zeitnah zum Europatag der EU (am 9. Mai) und zur Wahl des Europäischen Parlaments (am 26. Mai) erfolgen, verdeutlicht Rottmann. Im Jahresplan 2019 der Varusschlacht GmbH in Kalkriese wird die sicherlich öffentlichkeitswirksame Aktion zwischen der Eröffnung der Sonderausstellung "Roms Legionen" (ab Ende März im Museum zu sehen) und den Römer- und Germanentagen (am Pfingstwochenende) eingebettet.