Engter. Sabine Riedemann ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Rahmen der Feierstunden wurde deutlich: Sie war eine Grundschulsekretärin mit Herz.

Von stattlichen 257 Schülern wurde die völlig überraschte Riedemann an einem ihrer letzten Arbeitstage mit großem Beifall empfangen. Schon Wochen vorher hatten die Schüler, das Kollegium und alle Mitarbeiter sich auf diesen Moment vorbereitet. Fleißig wurde ein Erinnerungsbuch gestaltet, in dem sich jede Klasse und alle Mitarbeiter präsentierten, aber auch Wünsche, Gedichte und Geschichten formuliert und Dank zum Ausdruck gebracht wurde.

Zu dem von allen Kindern gesungenen Lied, "Ich schenk dir einen Regenbogen", überreichten die Klassensprecher einen gebastelten Regenbogen, Seifenblasen, weiße Wolken, Kieselsteine, bunte verschnörkelte Luftballons sowie ein riesengroßes Kuchenherz mit dem Vornamen Sabine und das besagte Erinnerungsbuch. "Das Buch wird mich noch sehr lange begleiten und immer viele schöne Erinnerungen in mir wecken", freute sich Riedemann und bedankte sich herzlich für alle Geschenke.

In dem anschließend vom Schulleiter Günther Kruse-Joachim mit "unserer Sekretärin" geführten Interview erfuhren die Schüler und alle Anwesenden, dass Riedemann am 1. August 1982 ihre Tätigkeit an der damaligen Grund- und Hauptschule aufgenommen hatten. Damals gab es natürlich noch keine Computer wie heute, sondern vieles musste per Hand erledigt werden. Dank eines ausgezeichneten Schriftbildes durfte Riedemann in jener Zeit alle Abschluss- und Abgangszeugnisse der Schule handschriftlich schreiben. Dafür wurde extra das Sekretariat abgeschlossen und ein Schild mit der Aufschrift " Bitte nicht stören" aufgestellt. Erst die modernen Computerprogramme lösten sie dann irgendwann ab.





Eine weitere Fähigkeit habe Riedemann als Sekretärin ausgezeichnet, so Kruse-Joachim. "Sie konnte hervorragend die Ablagen verwalten. Auch nach Jahren holte sie, falls notwendig, gezielt und in kürzester Zeit alte Zeugnisse, Unterlagen und Akten hervor", so der Schulleiter. Beispielsweise ehemalige Schüler, die ihre Abschlusszeugnisse verloren hatten, freuten sich darüber sehr. Schulleitung und Lehrkräfte natürlich noch mehr, da auch jede Akte aus den vielen Ordnern in kürzester Zeit von Riedemann hervorgezaubert werden konnte. Neben ihrer Tätigkeit als Sekretärin führte sie die Außenstelle der Bücherei Bramsche in der Schule Engter und wurde stundenweise ins Rathaus, aber auch nach Hesepe, Achmer und zur Martinusschule abgeordnet.

Schulleiter Günther Kruse-Joachim bedankte sich im Namen der Engteraner für Riedemanns "hohe Einsatzbereitschaft, ihre Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft und stete Freundlichkeit". Catja Endebrock sprach als Personalrat den Dank für die "gute Seele unseres Hauses", die immer für alle da gewesen sei – vom Erinnern an das rechtzeitige Stellen der Teilzeitanträge, über das Anfertigen von Kopien, dem Besorgen von Büromaterial, der Verschönerung des Lehrerzimmers, der Blumenpflege bis hin zu kleinen Pflastern für manche Wunden von gelegentlich verletzten Kinder.

Die Elternratsvorsitzende Sabrina Schröder und Fördervereinsvorstand Sascha von Strohe dankten unterdessen im Namen der Elternschaft für den großen Einsatz zum Wohle der Kinder und überreichten Blumensträuße. Ein auf Sabine Riedemann umgedichteter Text des Liedes "Ein Freund, ein guter Freund" – gesungen vom Kollegium – beendete die Feierstunde.





Auch der Bramscher Bürgermeister Heiner Pahlmann ließ es sich einen Tag später nicht nehmen, Sabine Riedemann persönlich in Rathaus an der Hasestraße einzuladen, um die Verabschiedung in den Ruhestand vorzunehmen. "Eine so lange Zeit an einer Stelle garantiert unter anderem eine Konstanz, die für Sicherheit und Vertrautheit bürgt", sprach er die über 36-jährige Tätigkeit für die Stadt Bramsche an und brachte deren Dank zum Ausdruck. Auch die besten Wünsche für den verdienten Ruhestand übermittelte Bürgermeister Pahlmann.

In geselliger Runde mit jenen städtischen Angestellten, die mit Riedemann am engsten zusammengearbeitet hatten, wurden anschließend einige Geschichten aus der Vergangenheit zum Besten gegeben.