Neuenkirchen-Vörden. Der Vördener Schützenverein hat einen neuen Vorsitzenden. Nach drei Jahren an der Spitze des Vereins, trat Thomas Beran von diesem Posten zurück. Zu seinem Nachfolger wählten die Schützen seinen bisherigen Stellvertreter, den 38-jährigen Manuel Schmerein.

Dessen Amt übernahm Julian Fisse, der zuvor das Amt eines Beisitzers bekleidet hatte. Seinen Rücktritt hatte Thomas Beran auf der Jahreshauptversammlung zuvor mit Zeitmangel aufgrund anderweitiger Verpflichtungen begründet

Obwohl über wichtige Posten in dem Verein zu entscheiden war, führte Wahlleiter und Ehrenvorsitzender Friedhelm Wendt die erforderlichen Wahlen in rekordverdächtiger Geschwindigkeit durch. Alle Ergebnisse waren einstimmig. Neben den erwähnten Posten standen folgende zur Neu- oder Wiederwahl an: Wie Kassenwart Hermann Stuckenberg wurden auch die drei Beisitzer Daniel Thye, Dennis Schrader und Niclas Stahl in ihren Ämtern bestätigt. Neu als Beisitzer gewählt wurde Cord Leiber, als Kassenprüfer Friedhelm Altesellmeier.

Schriftführerin Josephine Brand erwähnte in ihrem Jahresbericht eine umfangreiche Pflanzaktion, bei der mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung 140 Bäume und Sträucher im Bereich der Schützenhalle gesetzt worden sind. Sportleiterin Bettina Altesellmeier berichtete über die Erfolge bei den Vergleichsschießen auf Gemeinde- und Kirchspielebene. So konnten die Damen beim Kirchspielpokalschießen mit Kerstin Möller als bester Schützin den ersten Platz erringen. Vereinsmeister*innen wurden bei den Damen Josephine Brand, in der Altersklasse Bettina Altesellmeier, bei den Herren Marco Möller, in der Altersklasse Klaus Dortelmann und bei der Jugend Leon Ening.

Auch wenn Kassenwart Hermann Stuckenberg einen eher konservativ-kritischen Blick auf den Kassenbestand des Vereins warf, waren die Vereinsmitglieder mit dem erwirtschaften Überschuss, den Rücklagen und der Kassenführung bestens zufrieden.

Erste Amtshandlung des neuen Vorsitzenden war dann die Durchführung einer ungewöhnlich großen Zahl an Ehrungen, darunter alleine 18 für 40-jährige Mitgliedschaft. Die hohe Zahl ist mit der Gründung der Damenkompanie vor 40 Jahren zu erklären, wodurch es zu zahlreichen Vereinseintritten – auch von Männern – kam. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden schließlich Werner Wittefeld, Willi Möller und Horst Schrader geehrt, für 50-jährige August Bitter, Hans Rehling und Gerd Brand.

Mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent dankte Manuel Schmerein seinem Vorgänger für dessen Einsatz, wobei er explizit die Renovierung der Schützenhalle und Anfertigung der Adler erwähnte.