Ueffeln. Traum und Lebensziel für die einen, teurer Horror für die anderen: Am Leben in einem denkmalgeschützten Haus scheiden sich die Geister. Was macht den Reiz alter Häuser aus? In der Serie „Leben im Denkmal“ wollen wir uns mit dieser Frage beschäftigen. Heute besuchen wir Familie Heye-Riesebeck in Ueffeln.

Bernd Riesebeck ist ein großer Mann, dem der Schalk aus den Augen blitzt. An diesem nasskalten Tag, an dem es morgens noch geschneit hat, steht er als Empfangskomitee an der Hofeinfahrt zu dem 120 Jahre alten Bruchsteinhof in Ueffeln, der heute in erster Linie von Feriengästen und ein bisschen Landwirtschaft lebt. Aber dazu später. Seine Frau Ulrike Heye-Riesebeck scheint schon an der Haustür gewartet zu haben. Aber, Mia ist noch schneller, obwohl sie eigentlich schon eine getagte Dame ist. Der Mix aus Deutscher Dogge und Labrador-Mix hat die Größe eines kleineren Ponys, ist aber offensichtlich die Sanftmut in Person. "Aber das wissen die möglichen Einbrecher ja nicht", flachst Bernd Riesebeck.

Im Essraum des typischen niedersächsischen Zweiständerhauses wird es allmählich voll. Ulrike Heye- Riesebeck hat die ganze Familie zum Gespräch über das Leben in einem denkmalgeschützten Haus eingeladen - ihren Mann, Tochter Maren, Sohn Jan und seine Frau Sonja Lülsdorff mit Söhnchen Matthis.









Die Riesebecks sind nicht die typische Landwirtsfamilie. Am Hof in der Straße Am Buchenwald ist Ulrikes Elternhaus. Bis 2014 lebte das Ehepaar Riesebeck allerdings in Köln, wo Bernd Riesebeck als Ingenieur tätig war. Sohn Jan begann dort eine Ausbildung zum Softwareentwickler, stellte aber bald fest, dass die Welt der Bits und Bytes eigentlich nicht die Seine war. Den Hof hatte bis in die späten 1980er Jahre Ulrike Heyes Vater bewirtschaftet. Etwa 34 Hektar einschließlich der Waldflächen umfasste der Betrieb, schon damals eine grenzwertige Größe. "Ein typischer kleiner Familienbetrieb", fasst Jan Riesebeck zusammen. Mit dem Tod des Vaters stand die Familie vor einer existentiellen Entscheidung. Die Landwirtschaft wurde bis auf einen kleinen Rest aufgegeben. In den leeren Ställen entstanden Ferienwohnungen. "Man muss ja von etwas leben" sagt die Hoferbin.

Ulrikes Bruder Hans-Gerd Heye übernahm als ausgebildeter Landwirt zunächst das Anwesen, Jan half ihm bei der Verwaltung von Hof und Wohnungen, bis Hans-Gerd Heye plötzlich verstarb.



Jan Riesebeck hatte in der Zwischenzeit eine Ausbildung zum Bio-Gärtner absolviert, arbeitete auch in diesem Metier, kümmerte sich um die Ferienwohnungen auf dem 1599 erstmals erwähnten Hof. stellte aber bald fest: "Ohne ein bisschen Landwirtschaft, gibt's auch keine Gäste". Sein Traum geht allerdings noch weiter. Irgendwann möchte er den Hof zu einer solidarisch betriebenen ökologischen Landwirtschaft umbauen, ähnlich dem CSA-Hof in Pente.





Söhnchen Matthis rutscht auf seinem Schoss herum und quietscht fröhlich.

2014 zogen zunächst seine Eltern auf den Hof. "Man hat hier einfach Auslauf. So ein Bauernhof hat einfach was." schwärmt Bernd Riesebeck. Als Rentnerehepaar "in einer Drei-Zimmer-Wohnung in Düsseldorf"? Ihm gruselt es offensichtlich. Dort hätte er auf alle Fälle nicht den Hanomag-Trecker aus dem Jahr 1957 restaurieren können, den in der Hofscheune gefunden hat. "324 E. Das steht für Export. Der hat drei Zylinder und 24 PS", spricht der Ingenieur. Der Trecker ist zwar kein Denkmal, aber ein veritabler Oldtimer.

Im Haus ist das schon anders. Die schwarz-weiß gesprenkelten Fliesen, die weißen, fugenlos verlegten Fliesen in der Küche und der schwarz-weißen Bordüre, die sich in vielen Häuser aus der Zeit finden, der Steinboden im geräumigen Eingangsbereich fallen sofort auf. An den Wänden sorgen Kutschenlampen für Licht. Die Anrichte bracht Ulrike Heyes Großmutter mit auf den Hof.









Ulrike Heye-Riesenbecks Großmutter stammte aus Hannover. Sie war dort Krankenschwester. Als sie auf dem Hof in Ueffeln einheiratete, sollte doch etwas städtischer Komfort mit ihr einziehen. "In vielen Häuser gab es damals noch gestampften Lehm in der Küche", merkt Heye-Riesebeck an.

"Es zieht aus allen Ritzen", hatte Bernd Riesebeck zur Begrüßung auf die Frage nach den Besonderheiten des Lebens in einem Baudenkmal gefrotzelt. Seine Frau widerspricht. "Wir haben es doch schon ziemlich warm". Freilich, in der oberen Etage sei es kühler. Isolierung war zur Zeit, als der Hof gebaut wurde, der, bevor er abbrannte, auf der anderen Straßenseite stand, noch ein Fremdwort. Im Obergeschoss war nicht geheizt, da "fror oben schon mal der Bettzipfel fest". In früheren Zeiten half das Vieh, das im Stall, aber mit der Bauersfamilie unter einem Dach lebte, für ein bisschen zusätzliche Wärme. Heute stehen im Stall nur noch ein paar schon etwas betagte Pferde. Für Ausritte mit den Feriengästen sind sie mittlerweile zu alt. Dazu gibt es noch ein paar "tierische Mitarbeiter" (Bernd Riesebeck), die Katzen, die dafür sorgen, dass sich die Zahl der Mäuse in Grenzen hält.









"Bei einem so alten Haus gibt es immer etwas zu tun", hatte Ulrike Heye-Riesebeck schon beim Kaffee in der Küche erzählt. An dem klassischen niedersächsischen Zweiständerhaus steht eine gründliche Renovierung an. Der Dachstuhl zeigt unübersehbare Schäden. Bernd Riesebeck zeigt auf eine von außen sichtbare Delle im Dach. Für die Familie ist es eine gute Gelegenheit für Umbauten. Im Hauptgebäude soll mehr Wohnraum geschaffen werden. Alt und jung brauchen separate Bereiche."Jeder, der hier wohnen möchte, soll es können", sagt Heye-Riesebeck. Auch am Mauerwerk, dessen Steine aus dem örtlichen Steinbruch stammen, muss einiges getan werden. "Manche Bauern hier hatten einen eigenen Steinbruch auf ihrem Land", erzählt Heye-Riesebeck.

Es gibt viel zu tun. Jan Riesebeck freut sich trotzdem. "Ist ja auch gut, wenn mal die Jüngeren übernehmen", grinst der Jungbauer. Seine Eltern nehmen's nicht krumm. Vielleicht möchte Matthis auch irgendwann in dem historischen Bruchsteinhaus leben. Heute ist an Mittagsschlaf nicht zu denken. Von Mama gehalten sitzt der Kleine auf dem teilbaren Scheunentor und schaut der Besucherin nach.