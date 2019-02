Bramsche. Die Ortsräte in Bramsche kommen in den nächsten Wochen zu ihren ersten Sitzungen im Jahr 2019 zusammen.

Sögeln

Den Auftakt macht der Ortsrat Sögeln am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr im Dorftreff am Eckelkamp. Auf der Tagesordnung steht ein Sachstandsbericht zum Kindergarten durch Beate Höhne.

Epe

Mit dem Bebauungsplan „Westlich Hohe Hase“ befasst sich der Ortsrat Epe am Dienstag, 5. Februar. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Dorftreff. Für das Gebiet um die ehemalige Gaststätte Aulbert in Malgarten liegt ein Bauantrag vor. Ein Investor möchte hier zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten errichten. Außerdem soll die ehemalige Gaststätte umgebaut und ebenfalls als Mietshaus mit neun Wohneinheiten umgebaut werden. Auf Vorschlag der Stadtverwaltung war im vergangenen Jahr zunächst eine Veränderungssperre erlassen worden, nun soll aber über die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen werden. Die Stadt schlägt nun vor, vier Baugrundstücke mit Ein- und Doppelhäusern vorzusehen. Eine zusätzliche Bebauung an der Malgartener Straße soll es nicht geben, um die Sicht auf das Bruchsteinensemble der ehemaligen Gaststätte und auch die Sichtbeziehung zum Kloster Malgarten nicht zu beeinträchtigen.

Engter

Um das geplante Seniorenzentrum an der Bramscher Allee wird es in der Sitzung des Ortsrats Engter gehen, die am Donnerstag, 7. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte Rothert beginnt. Der künftige Betreiber sieht ein dreigeschossiges Gebäude vor, zugelassen sind bisher im Bebauungsplan „Kapshügel III“ aber nur zweigeschossige Bauten (wir berichteten). Der Ortsrat wird deshalb über eine Änderung dieses Bebauungsplans beraten.

Schleptrup

Ebenfalls am Donnerstag, 7. Februar, tagt um 19 Uhr der Ortsrat Schleptrup. Im Clubhaus des TuS Engter auf Schüttenheide wird es um die Vergabe von „Mitteln zur Pflege der örtlichen Gemeinschaft“ an ortsansässige Vereine und Verbände gehen. Auch in den zuvor genannten Ortsratssitzungen wird über die Zuschüsse beraten.