Bramsche. Der erst im Sommer 2018 nach Bramsche gewechselte Trainer Dennis Kötter wurde in der Winterpause durch TuS-Torwart Kai Golchert ersetzt. Der neue Spielertrainer spricht im Interview über seine ersten Wochen im neuen Amt, seine Ziele für den Rest der Saison 2018/19 und warum er den Trainerposten zunächst abgelehnt hatte.

Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga läuft es für die Handballer des TuS Bramsche in der Hinrunde noch nicht nach Wunsch. Drei Pluspunkten (ein Sieg) stehen 25 Minuspunkte und die meisten Gegentore der gesamten Liga gegenüber. Das spielfreie Wochenende bietet die Gelegenheit, beim neuen Spielertrainer des TuS über den Stand der Dinge nachzufragen.

Herr Golchert, brauchten Sie Bedenkzeit, als die Frage aufkam, ob Sie als Spielertrainer in die zweite Saisonhälfte gehen möchte oder haben Sie direkt zugesagt?

Um ehrlich zu sein: Ich hatte zunächst abgelehnt. Eigentlich hatte ich vor, noch mindestens diese Saison aktiv in der ersten Mannschaft zu spielen, und mein Sohn ist ja auch erst vier Monate alt. Der Schritt kam also eigentlich vier bis fünf Jahre zu früh. Doch nachdem ich von verschiedenen Personen im Verein und aus der Mannschaft einen extremen Rückhalt erfahren habe, habe ich mich nach Rücksprache mit meiner Partnerin dazu entschlossen, diesen Schritt schon jetzt zu machen. Da ich aber trotzdem noch aktiv weiterspielen will, musste noch eine Lösung gefunden werden. Nach weiteren Gesprächen, federführend mit Maik Podszuweit als sportlichem Leiter, haben wir nun einen Weg gefunden, sodass ich als Trainer und Spieler aktiv sein kann.

Wie lautet ihr erstes Fazit nach rund vier Wochen als Cheftrainer?

Ich bin super zufrieden. Im Training haben wir immer um die 20 Leute. Und die Mannschaft zieht super mit. Die Stimmung hat sich auch wieder zum Positiven gewendet. Auch wenn das Spiel gegen Wilhelmshaven in der vergangenen Woche verloren ging, hat man schon wieder einen Schritt nach vorne gesehen. Darauf gilt es jetzt aufzubauen.

Die Mannschaft ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Waren die Erwartungen und der damit verbundene Druck zu hoch?

Ich glaube nicht, dass der Druck zu hoch war. Uns hat in vielen Spielen einfach die Erfahrung gefehlt, ein gutes Spiel oder eine Führung auch mal mit einem Sieg zu beenden. Dann rutscht man natürlich in einen negativen Strudel, aus dem man schwer wieder rauskommt. Hinzu kamen auch die Verletzungen der beiden Leistungsträger Alexander Brockmeyer und Marcel Golchert, die wir nicht kompensieren konnten.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass es mit dem Klassenerhalt noch klappt?

Ich will hier ganz bewusst den Druck rausnehmen. Wenn man nach der Hinrunde nur drei Punkte auf dem Konto hat, geht es darum, wieder in die Spur zu finden und von Spiel zu Spiel zu denken. Wir wollen so viel Punkte wie möglich holen und zeigen, dass wir in diese Liga gehören.

An welchen Stellschrauben drehen Sie, damit ihr Punktekonto anwächst?

Es geht vor allem darum, wieder eine stabile Abwehr zu bekommen. Da müssen wir uns die Sicherheit und das Selbstvertrauen holen. Das war immer eine Bramscher Tugend, und es soll auch wieder eine werden. Als weiteren wichtigen Punkt sehe ich die Forcierung des Tempospiels. Im gebundenen Angriff haben wir eigentlich ein funktionierendes Konzept, das über Jahre hinweg in unserer Abteilung gewachsen ist.

In den nächsten Wochen heißen Ihre Gegner Habenhausen, Horneburg, Fredenbeck und Achim/Baden. Bis auf Habenhausen alles Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Was ist Ihr Ziel für diese richtungsweisende Phase der Saison?

Aus diesen Spielen wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Wir können gegen alle Mannschaften gewinnen, das haben wir in der Hinrunde gezeigt. Ein wichtiger Faktor könnte in Rückrunde auch die Unterstützung des Publikums werden. Wir haben viele Heimspiele gegen die direkte Konkurrenz, da hoffe ich auf eine volle Halle.