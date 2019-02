Bramsche/ Bersenbrück. Anfang Februar geht die zweite Krippengruppe am Bramscher Haus Elbestraße an den Start, offizielle Einweihung des Erweiterungsbaus ist am 15. März. Die Fertigstellung des Kinderzentrums ist 2019 aber bei weitem nicht die einzige Vorhaben der Heilpädagogischen Hilfe Bersenbrück.

Das Kinderzentrum wird dann über acht Gruppen verfügen, zwei Krippen, zwei Sprachheil- und drei heilpädagogischen Gruppen sowie einer integrativen Regelgruppe. "Wir haben dann endlich alles unter einem Dach", freute sich der Geschäftsführer der Heilpädagischen Hilfe Bersenbrück (HpH), Guido Uhl beim Jahresgespräch in der Bersenbrücker Zentrale. Besonders erfreulich: Bramscher Kinder mit Sprachförderbedarf müssen dann nicht mehr nach Bersenbrück fahren, sondern können im Haus Elbestraße in zwei Gruppen zu jeweils acht Kindern betreut werden. Noch vor Bramsche, nämlich schon am 25. Januar 2019 wurde am Gültum in Fürstenau der Neubau des Kinderzentrums eingeweiht.

Das HpH-Kinderzentrum Bersenbrück wurde im Rahmen des Projekts "Bildung 2040" als sogenannte "Best-Practice-Einrichtung" im Bereich frühkindliche Bildung ausgewählt. Eine Diskussionsveranstaltung zum Thema mit Kultusminister Grant-Hendrik Tonne ist für den 21. März vorgesehen .

Gesundheitsförderung

Ein weiterer Schwerpunkt soll ein Modellprojekt zur Gesundheitsförderung von beeinträchtigten Menschen in Werkstätten und Eigenbetrieben sein. Das 2015 verabschiedete neue Gesundheitsförderungs- und Präventionsgesetz soll den Gedanken der Gesunderhaltung weiter in die Lebensräume der Menschen hineintragen. Die Krankenkassen stellen dafür jedes Jahres erhebliche Summen zur Verfügung, sei es für Sportangebote in Unternehmen, Maßnahmen zur Stressbewältigung, für die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen oder zur gesunden Ernährung in Schulen. Die Vorgaben des Gesetzes sollen nun zunächst in der Werkstatt Bersenbrück, später aber auch in anderen Werkstätten Niedersachsens umgesetzt werden, erklärte Uhl. Der Bereich berufliche Rehabilitation ist eines der Hauptarbeitsgebiete der HpH.

Modellprojekt in Bersenbrück

"Jeder Arbeitgeber hat mittlerweile Angebote, für Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gab es bislang aber noch keine durchgängigen Konzepte", sagte Uhl. In Bersenbrück läuft nun ein Modellprojekt, dass über die HpH hinaus Möglichkeiten entwickeln soll, ein modernes Gesundheits- und Präventionsmanagement zu installieren. In einer ersten Phase wurden seit dem 1. Juli 2018 Bedarfe ermittelt. Jetzt wird getestet, ob beispielsweise im Bereich gesunder Ernährung noch ein Stellschrauben gedreht werden kann. Stressbewältigung ist nicht nur in der freien Wirtschaft ein Thema, sondern ganz verstärkt auch in Einrichtungen wie den Impulse-Werkstätten, wo der Anteil der Menschen mit psychischen Problemen stetig zunimmt. Wichtig für das Wohlbefinden sei auch, wie miteinander gesprochen wird. "Gelingende Kommunikation" nennt das Geschäftsführer Uhl. Wertschätzung gehört dazu, ein freundlicher Umgangston und gegebenenfalls passgenaue Hilfsmittel. Für die HpH-Mitarbeiter heißt das aber auch - einfache Sätze, Geduld, noch eine Erklärung mehr, den Mitarbeitenden die Chance geben, selbstständig Dinge zu meistern. In die Gestaltung der neuen Website, die im Juni 2019 online gehen soll, sind diese Überlegungen bereits mit eingeflossen, unterstrich Claudia Casamento aus dem Marketing der HpH.

Neben der Arbeit in der Werkstatt gibt es auch viele andere Möglichkeiten, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu werden. "Viele treibt der Gedanke um, welche Chancen bieten sich alternativ für mich auf dem Arbeitsmarkt'", weiß Uhl aus Gesprächen. Nicht jeder berufliche Weg bei der HpH läuft über die Werkstatt. Schon im Bereich Berufliche Orientierung und Bildung (BOB) kann man seine Berufliche Bildung innerhalb der Werkstatt, aber auch in Unternehmen der Region machen.

Für Menschen, die ihre berufliche Bildung schon abgeschlossen haben, gibt es durch von den Mitarbeitern der Werkstätten begleitete Außenarbeitsplätze. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Osnabrück angeboten. 35 solcher Außenarbeitsplätze wurden mittlerweile geschaffen. Für Menschen mit neurologischen Schädigungen gibt es die Möglichkeit der beruflichen Rehabilitation in der Reha Aktiv in Bersenrbück. Sie soll im besten Fall an den ursprünglichen Arbeitsplatz zurückführen. Gelingt dies nicht, werden gemeinsam alternative Berufsperspektiven entwickelt.

Anzeige Anzeige

Bildvorschau









Sowohl unter dem Gesichtspunkt der Rehabilitation wie auch der Integration wertete Uhl den "Bramscher Bahnhof" als Erfolg. Die Wandelhalle wird als Veranstaltungsort gut angenommen, am Kiosk begegnen sich ganz ungezwungen Fahrgäste und HpH-Mitarbeiter. Die Kunstwerkstatt sei mit der regionalen und überregionalen Kunst- und Kulturszene gut vernetzt, so Uhl weiter. Von Ende März bis Mitte Mai ist das integrative deutsch-niederländisches Kunstprojekt "taNDdem" geplant, mit Ausstellung und Verkauf von Kunstwerken zum Thema "Zuhause" im Bramscher Bahnhof und in der Kunststation Delden in den Niederlanden.

Für die Zeit von Ende April bis Anfang Mai stellt die Fotografin Meike Hahnraths im Rahmen eines weiteren Kunstprojektes mit dem Titel "Schubladen"in der Bramscher Innenstadt Portät-Fotografien aus. Die Hälfte der Porträtierten hat körperliche und/oder geistige Einschränkungen.

Gut ausgelastet ist die ambulant-betreute Wohnanlage am Grünegräser Weg in Bramsche. In Bersenbrück sollen noch 2019 zentrumsnahe Wohnungen für Menschen aus dem Autismus-Spektrum entstehen. Am Standort wird derzeit das Neurologische Pflegezentrum (NPZ) erweitert und die sogenannte Pflegeoasen werden vergrößert. Zwei Bewohner des NPZ werden in Kürze an den Grünegräser Weg in Bramsche ziehen, "ein großer Erfolg für die beiden Bewohner. Eine bewunderswerte Leistung", findet Geschäftsführer Uhl.