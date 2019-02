Ueffeln/Neuenkirchen. Familie Wichmann unternimmt regelmäßig Fahrradtouren in und um Ueffeln. Dabei ist ihnen der viele Müll am Straßenrand aufgefallen. Inzwischen sammeln sie ihn auf ihren Touren in großen Tüten ein. Was sie dabei schon alles gefunden haben und warum sie auf Nachahmer hoffen, haben sie uns erzählt.

"Es ging eigentlich damit los, dass wir auf einer Fahrradtour einen großen Stapel Werbezeitungen am Straßenrand gesehen haben, der von Tag zu Tag mehr verrottete. Irgendwann dachte ich, 'wenn wir ihn nicht wegräumen, wird es niemand machen'", erklärt Heide Wichmann, wie sie zum Müllsammeln gekommen sind.

Die Familie lebt im Neuenkirchener Ortsteil Lintern. Die Zwillinge Carla und Hinrich gehen im benachbarten Ueffeln zur Schule, ihr jüngerer Bruder Clemens in den dortigen Kindergarten. Außerdem leben die Großeltern der drei in Bottum. Deshalb ist die Familie häufig mit dem Rad zwischen Neuenkirchen und Ueffeln unterwegs. Inzwischen haben sie immer einen oder mehrere große Müllsäcke dabei, wenn sie mit dem Fahrrad unterwegs sind. "Das Verrückte ist, egal wie groß der Müllbeutel ist, er ist nie groß genug für den ganzen Müll, den wir finden," sagt sie weiter.







Den Kindern mache das Müllsammeln unterwegs Spaß. Sie kennen solche Aktionen bereits aus Schule und Kindergarten: "Als wir mit der Grundschule Müll gesammelt haben, habe ich sogar eine Leiter gefunden", berichtet Hinrich stolz. "Auf einer Tour haben wir 136 Teile Müll zwischen unserem Haus und der Kreuzung am Freibad gefunden", ergänzt seine Schwester Carla. Für Nichtortskundige: Die Strecke ist etwa zwei Kilometer lang.



Auch beim Joggen ist Heide Wichmann mittlerweile häufig mit einem Müllbeutel unterwegs und beteiligt sich damit an einem neuen Trend aus Schweden (siehe Infobox). "Es ist schon vorgekommen, dass ich unterwegs so viel Müll gefunden habe, dass mein Mann den Beutel mit dem Auto abgeholt hat, weil ich ihn nicht mehr tragen konnte", erzählt sie. Das Fitnessstudio könne sie sich eigentlich sparen, sagt sie weiter und lacht, so viele Kniebeugen, wie sie jetzt unterwegs macht.



Plogging Das Wort "Plogging" setzt sich zusammen aus "plocka" (schwedisch für aufheben) und jogging. Es bezeichnet einen ursprünglich aus Schweden stammenden Trend, während des Laufens in freier Natur Müll aufzusammeln. 2016 tauchte dieser Trend erstmals auf und verbreitete sich schnell über soziale Medien. Inzwischen sammeln Läufer überall in Europa und der Welt Müll beim Laufen ein. Nach Zahlen des Umweltbundesamtes produziert jeder Deutsche mehr als 565 Kilogramm Haushaltsmüll pro Jahr. Einiges davon landet allerdings nicht in der Mülltonne, sondern am Straßenrand, in Gräben oder Wäldern.

Die Familie hat auf ihren Touren schon allerlei Kuriositäten gefunden, darunter einen Fernseher und beutelweise Hausmüll, den einfach jemand in den Wald geworfen hat. "Was wir aber am häufigsten finden, sind aus dem Auto geworfene Zigarettenschachteln", sagt Clemens.

Anzeige Anzeige

Seitdem sie bewusst auf den Müll am Straßenrand achten, sei ihnen erst bewusst geworden, wie viel Abfall in der Natur landet. Fragt man Carla, Hinrich und Clemens, was sie sich im Hinblick auf den Müll für die Zukunft wünschen, ist die Antwort eindeutig: "Die Leute sollen keinen Müll mehr in die Natur werfen."

Doch sie wissen auch, dass dieser Wunsch utopisch ist. Deshalb hoffen sie nun auf Mitstreiter. Sie hoffen, dass noch mehr Menschen, die mit dem Fahrrad und zu Fuß in der Natur unterwegs sind, den Müll, den andere achtlos wegwerfen, aufsammeln. Damit wäre der Natur schon ein bisschen geholfen.