Bramsche. Am Lutterplatz in der Bramscher Gartenstadt eröffnet am Samstag, 2. Februar 2019, die neue Kneipe "Gartenstädter". Betreiberin wird Andrea Brinkmann, ihr Ehemann Günter unterstützt sie - und kehrt damit auch in seine Heimatstadt zurück.

Als Ende vergangenen Jahres bekannt wurde, dass das "PuBlick" vom Lutterplatz an den Markt in der Innenstadt umzieht, wurde die Brinkmanns hellhörig: "In Bramsche wollte ich schon immer mal etwas auf die Beine stellen, ich komme schließlich hieher", erzählt Günter Brinkmann. Dass die künftige Kneipe des Paars nun sogar in der Gartenstadt liegt, also in dem Stadtteil, in dem er aufgewachsen ist, "das ist für mich wirklich etwas Besonderes", freut sich der Gastronom.

In den vergangenen drei Wochen haben die Brinkmanns mit einigen Helfern kräftig gearbeitet, um die Räume am Lutterplatz nach ihren Vorstellungen zu gestalten: Eine Holzwand wurde entfernt, um einen größeren Raum zu schaffen. Die Wände sind frisch gestrichen, durch Fensterfront und Eingangstür kann jetzt mehr Licht hereinkommen: "Wir fanden es hier drin zu dunkel, außerdem soll ja ruhig jeder von außen sehen können, was drinnen los ist", meint Brinkmann.





Großes Angebot an Cocktails

Bei den Gästen punkten wollen die Brinkmanns mit einem großen Angebot an Cocktails, "frisch geshaked – das gibt es sonst in Bramsche kaum", wirbt Günter Brinkmann. Zudem werde es auch Longdrinks geben, außerdem vier Sorten Bier vom Fass: Neben Pils und Schwarzbier auch Weizen und ein bayerisches "Helles", "ein süffiges Bier, wie es viele sicherlich von den Oktoberfesten hier in der Region kennen", wie Brinkmann erklärt.

Speisen werden im "Gartenstädter" nicht angeboten, stattdessen soll es eine Raucherkneipe werden. "Beides zugleich ist nicht erlaubt. Wir probieren es jetzt erst einmal für ein Jahr so aus und warten die Meinung unseres Publikums ab", erklärt Brinkmann. Möglich sei es allerdings, sich vom nahegelegenen "Pizza Flitza" am Lutterdamm etwas bringen zu lassen. Auch für geschlossene Gesellschaften könne das "Gartenstädter" gebucht werden. Für das Catering, beispielsweise bei Grünkohlessen, sorge dann "Jonnys Pantry".

Für den Kneipenbetrieb wird es zudem einen Spieltisch geben, an dem zahlreiche Gesellschaftsspiele ausprobiert werden können. Geldspielgeräte wurden ebenfalls installiert, auch Darts kann gespielt werden. Knobel- und Skatabende wollen die Brinkmanns ebenfalls veranstalten, außerdem an der Konzertreihe "Bramsche Live" teilnehmen.

Eröffnungsparty

Erst einmal steht aber die Eröffnungsparty an, die am Samstag, 2. Februar 2019, um 19 Uhr beginnt. DJ Marvin Klein wird dann für Musik sorgen. Außerdem soll ein "Burger Truck" vor Ort sein, an dem die Gäste ihren Hunger stillen können. Nach dem Start wird das "Gartenstädter" immer dienstags bis sonntags ab 17 Uhr geöffnet sein, nur montags ist Ruhetag.

Für Andrea und Günter Brinkmann wird es bereits die dritte Eröffnung einer Gastronomie innerhalb eines Jahres sein, nachdem zunächst die "Kostbar" in Fürstenau nach wenigen Monaten wieder geschlossen wurde und nun auch die "Kostbar 2.0" in Talge. "Wer viel probiert, fällt auch mal hin. Aber wir stehen immer wieder auf", meint Günter Brinkmann. Jetzt, für das "Gartenstädter", habe er aber "ein gutes Gefühl" – ganz anders als zuletzt bei der Talger "Kostbar", die ursprünglich noch bis Ende Februar geöffnet bleiben sollte. "Wir haben uns kurzfristig entschlossen, bereits jetzt zu schließen, nachdem es Anfeindungen gegen unsere Familie gegeben hat, die wir nicht akzeptieren konnten", erklärt Günter Brinkmann.

Leider sei es ihm und seiner Frau "nie gelungen, in Talge wirklich Fuß zu fassen". Das soll nun in Bramsche anders werden. Besonders wichtig, auch im Hinblick auf die erkrankte Tochter, sei es, "dass wir hier ein ganz anderes Umfeld haben. In Bramsche habe ich noch einen Freundeskreis, Familie lebt hier. Mein Bruder wird sogar mit im 'Gartenstädter' arbeiten. Da ist es wesentlich leichter zu managen, alles unter einen Hut zu bringen", so Günter Brinkmann.