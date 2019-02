Ueffeln . Gute Aussichten für Ueffelner Eltern: Zum Start des neuen Kindergartenjahres soll offenbar die Großtagespflege für Kinder unter drei Jahren erweitert werden.

Verwaltung und Kita-Leitung wollen diese Entwicklung bislang offiziell weder bestätigen noch dementieren, hieß es aus mit dem Thema befassten Kreisen. Doch zum Start des neuen Kindergartenjahres solle eine Fachkraft eingestellt werden, die später für die Krippe übernommen werde. Für Ueffeln würde das 15 statt der bisherigen zehn Großtagespflegeplätze bedeuten. Die Großtagespflege wurde zum Sommer 2018 als Übergangslösung bis zur Fertigstellung der neuen Krippengruppe eingerichtet.

Überschießende Baukonjunktur und die damit verbundenen Preissteigerungen hatten zu erheblichen Verzögerung bei der Fertigstellung der Krippengruppe geführt. Dem derzeitigen Stand nach sollen im Februar 2019 endlich die Erdarbeiten beginnen. Welche Firma dann die Rohbauarbeiten ausführen wird, stand Ende 2018 noch nicht fest. Mit einer Fertigstellung der Krippe wird frühestens für den Spätherbst gerechnet.

Derzeit werden zehn Mädchen und Jungen unter drei Jahren auf dem Hof Tatchen von zwei Erzieherinnen betreut, die später in die Krippengruppe wechseln werden. Soviel steht fest. In Ueffeln haben allerdings bereits jetzt mehr Eltern Betreuungsbedarf signalisiert, als in der Großtagespflege Platz finden würden. Fünf Kinder, vier im August und eines im Oktober, wechseln in eine Regelgruppe. Kita-Leiterin Irina Wilhelm ist sich schon vor der Anmeldewoche ab dem 4. Februar sicher: "Die Plätze werden nicht ausreichen. Die Gruppe ist jetzt schon voll".

Nun soll offenkundig eine Fachkraft eingestellt werden, die für die Übergangszeit in der erweiterten Großtagespflegestelle tätig ist und nach Fertigstellung des Baus in der Krippengruppe weiter arbeitet. Den Kindern wäre sie dann schon vertraut, genau wie ihren Kolleginnen aus der Großtagespflege, die ebenfalls in die Krippengruppe wechseln werden.