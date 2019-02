Bramsche. Sabine Stein friert. Die Bramscherin lebt nämlich in den USA und dort ist es derzeit bitterkalt. In Bramsche leitete sie bis vor Kurzem noch eine Kindertagesstätte.

Minus 29 Grad – eine Kälte, die wir uns hier kaum vorstellen können. Sabine Stein lebt seit drei Monaten zusammen mit ihrem Mann Elkhorn, Omaha in Nebraska.

Omaha liegt direkt am Fluss Missouri an der Grenze zu Iowa. Dort ist bereits der Katastrophenfall ausgerufen worden. Stein sagt:



"In Nebraska begnügt man sich derzeit noch mit dem Warnen der Bevölkerung durch Presse und Radioinformationen"

Normalerweise gehe sie jeden Morgen eine knappe Stunde durch den Park, wie sie uns schreibt, aber selbst stark vermummt sei das momentan kaum möglich. Unbedeckte Stellen im Gesicht, um die Augen und an der Stirn schmerzten trotz Kältecreme sofort.

Ihr Mann ist Bauleiter, aber an Arbeit ist kaum zu denken. Er habe weite Teile seiner Baustelle stilllegen müssen, erzählt Stein. Alle Arbeiten, die im Freien stattfinden, wurden untersagt, weil es viel zu gefährlich für die Menschen sei. Ihr Mann berichtete, dass überall Eiszapfen hingen, Geländer mit Eis überzogen wären, Kühltürme eingefroren seien.

Der Nationale Wetterdienst (NWS) sowie Ärzte und Nothelfer warnten vor „lebensbedrohlichen“ Bedingungen für Millionen Bürger. Der Sender CNN berichtete von elf Menschen, deren Tod auf das extreme Wetter zurückzuführen sei.

Chicago, am Michigan-See im Norden der USA gelegen, stand im Zentrum der großen Kälte.

In der Nacht zum Donnerstag wurden vor allem im sogenannten Mittleren Westen extreme Temperaturen von bis zu minus 34 Grad Celsius gemessen.

Auch am Freitag sollte es kalt bleiben. Am Wochenende müssen die Amerikaner dann aber einen kräftigen Kreislauf beweisen: Dann sollen die Temperaturen vielerorts um mehr als 30 Grad Celsius klettern und fast 20 Grad Celsius plus erreichen.

Die Kälte führte vereinzelt zu Stromausfällen. In vielen Bundesstaaten blieben Schulen und manche Universitäten geschlossen. Die Flughäfen kamen teils mit dem Enteisen der Maschinen nicht nach. Laut Webseite „Flightaware“ wurden bis zum Donnerstagvormittag rund 2000 Flüge gestrichen und rund 900 verspäteten sich.