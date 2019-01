Rieste. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Rathaus gratulierte die Gemeinde Rieste zwei Sportlern des WSC Rieste, Jolina Thormann und Adolf Marx, zu ihren herausragenden Erfolgen in unterschiedlichen Bereichen.

Die erst 15-jährige Jolina Thormann gilt als Ausnahmetalent im Wakebordsport. Sie gewann im vergangenen Jahr in ihrer Altersklasse die Deutsche Meisterschaft. Zudem errang sie bei der Europameisterschaft in Mailand die Bronzemedaille. Im Februar wird sie im Bundeskader bei den Weltmeisterschaften in Argentinien starten. Für diese jetzt anstehende Reise zur WM gab Bürgermeister Hüdepohl ihr alle guten Wünsche mit auf den Weg.

Adolf Marx hingegen ist bereits seit Jahrzehnten auf der Funktionärsebene aktiv, angefangen beim Wasserskiclub am Alfsee bis hin zu seiner langjährigen Tätigkeit als Präsident des Deutschen Wasserski- und Wakebordverbandes. Für seinen Einsatz wurde er im vergangenen Herbst von Ministerpräsident Stephan Weil mit der Sportmedaille des Landes Niedersachsens ausgezeichnet.

Bürgermeister Sebastian Hüdepohl sprach beiden den Dank der Gemeinde aus, dass sie durch ihre Erfolge und Tätigkeiten an unterschiedlichen Stellen auch den Ort Rieste mit vertreten hätten. "Als Mitglieder des WSC Rieste haben Sie somit auch positive Werbung für den Erholungsort gemacht“, so Hüdepohl. Er wünschte im Namen des Rates der Gemeinde Rieste viel Glück und Erfolg bei allen weiteren Aktivitäten.