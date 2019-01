Bramsche. Am Donnerstag, 21. Februar 2019, wird abends im "Piwo & Vino" sicherlich mindestens ein Fernseher an sein. Denn dann wird im TV-Sender Kabel 1 der Beitrag über das Bramscher Restaurant in der Sendung "Rosins Restaurants" gezeigt.

Mehr als sieben Monate ist es bereits her, dass TV-Koch und -Gastronomieexperte Frank Rosin bei Marek und Kristian Wolski zu Besuch war. Ihr Restaurant an der Breuelstraße, das damals noch unter dem Namen "Seltenheit" firmierte, lief nicht mehr so richtig – ohne dass sich Vater Marek und Sohn Kristian wirklich erklären konnten, woran es lag.

Gemeinsam mit Rosin wurde ein neues Konzept entworfen. Marek und Kristian Wolski bieten seitdem vermehrt slawisch-polnische Küche an. Denn, so betonte der Fernsehkoch, bei einem Restaurant sei es "immer das wichtigste, dass die Persönlichkeit des Betreibers darin zu finden ist“. Zugleich erfolgte die Umbenennung in "Piwo & Vino".

"Eine aufregende, lehrreiche Woche" sei es damals gewesen, schreiben die Wolskis nun auf Ihrer Facebookseite, auf der sie die nun (endlich) bevorstende Ausstrahlung "ihrer" Sendung auf Kabel1 hinweisen, die am 21. Februar 2019 um 20.15 Uhr beginnen wird." Das "Piwo & Vino" sei nun auf einem guten Weg, dank Rosins Unterstützung "und natürlich den zahlreichen Gästen, die wir bis dato in Empfang nehmen durften".

Nachdem Marek und Kristian Wolski kürzlich bereits in der Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" zu sehen waren und am 21. Februar also in "Rosins Restaurants", stehen die nächsten Dreharbeiten im "Pino & Vino" derweil bereits vor der Tür: Am 9. Februar 2019 ist ebenfalls Kabel 1 zu Besuch, um einen Beitrag für das "K 1 Magazin" zu drehen. In dem Restaurant wird es zu diesem Anlass ein "Polska Kulinarija Gala Buffet" für die Gäste geben.