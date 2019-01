Bramsche. Am Holocaust-Gedenktag gab es bundesweit viele Veranstaltungen, um an die Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern. So auch in Bramsche, wo sich rund 60 Mitbürger im Gemeindehaus der St. Johannis-Kirchengemeinde zusammenfanden, um an die Verbrechen an Menschen während der Nazi-Diktatur zu erinnern.

In seinen Worten zur Eröffnung der Gedenkfeier im Gemeindehaus erläuterte Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann noch einmal die Wichtigkeit dieses Gedenktages. „Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden auch Zwangsarbeiter nach Bramsche verschleppt. An dieser Stelle möchten wir heute aber nicht nur an die Menschen erinnern, die hier in Bramsche unter elenden Bedingungen in Baracken untergebracht und ausgebeutet wurden, sondern wir möchten auch heute erneut an alle Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft erinnern. Dazu gehören die 13 Millionen Todesopfer deutscher Massenverbrechen, unter ihnen etwa sechs Millionen Juden und die weltweit circa 65 Millionen Kriegstoten, Soldaten wie Zivilisten“, so Pahlmann.

Gestaltet wurde die Gedenkfeier im weiteren Verlauf von Schülerinnen und Schülern des Greselius-Gymnasiums. Denn im Rahmen des Seminarfachs „Erasmusprojekt“ hatte sich eine dreißigköpfige Deutsch-Polnische Schülergruppe gemeinsam mit Dr. Tobias Stich und Klaus Wahlbrink mit der Geschichte der Juden in Polen beschäftigt und zu diesem Thema eine Ausstellung erarbeitet. Dazu gehörte für die Bramscher Schüler auch eine Reise in Bramsches Partnerstadt Biskupiec und ein dreitägiger Besuch in Warschau.



Bericht über das Leben im Warschauer Ghetto

„Für die heutige Veranstaltung haben wir Textzeugnisse ausgewählt, die das Leben im Warschauer Ghetto beschreiben. Der Text wurde von Eugenia, genannt Ewa, Lewin verfasst und ist eine sehr getreue dokumentarische Beschreibung dessen, was sich zwischen Juli 1942 und April 1943 in dem Ghetto abspielte“, erläuterte Merve Ciftci, Schülerin der 11. Klasse. Abwechselnd trugen nun Malou Schüttenberg, Sandra Antoniok, Valeria Kukshaus, Eileen Lesch, Merve Ciftci, Eric Mc Intyre und Julien Bielefeld den Text vor. Einen Bericht, bei dem sich die Zuhörer auch ohne die gezeigten Bilder sehr genau vorstellen konnten, welche Angst die Menschen im Ghetto vor ihren Peinigern hatten.

So beschrieb Ewa Lewin, wie in den ersten Aussiedlungen Polizeikolonnen durch die Straßen zogen. „Juden kämpfen gegen Juden, denn es gab auch eine jüdische Polizei für das Ghetto. Diese Polizisten müssen Menschen liefern, für den Transport. Ein Kontingent von anderthalbtausend bis zum Abend. Dafür wird ihnen kein Haar gekrümmt. Ihre Mütter, Kinder, Frauen sind sicher und dieses Wissen macht ihre Herzen hart. Gegen Geld, ohne Liebe, heiraten sie mitten im Chaos junge Frauen, Mädchen und geben ihnen Schutz“.

Später, so trugen es die Schüler vor, beschrieb Ewa Lewin unter anderem, wie die Kinder jüdischer Zwangsarbeiter in einer deutschen Fabrik im Ghetto ermordet wurden. „Die Kinder haben friedlich gespielt, da hagelte es auf einmal Schüsse vom Dach. Die kleinen fielen um wie abgeschossene Vögel. Die Kinder, die heile davonkamen, drängten sich zu einer Gruppe zusammen. Auf dem Hof Gerenne und Geschrei. Die SS kam. Statt die Verletzten zu retten, befahlen die Deutschen den Kindern vorzutreten. Dann kamen ein paar jüdische Polizisten angerannt. Sie feilschten um ihre Kinder. Einer von ihnen schmiss den Deutschen seine Mütze und die Armbinde ins Gesicht. Er nahm seine Tochter auf den Arm und ging dem Zug der kleinen Verurteilten voran“.

Für etwas Abwechslung in dieser bedrückenden Lesung sorgten Tina Bockstiegel und Klaus Wahlbrink, die am Klavier, teils durch Julien Bielefeld an der Gitarre begleitet, jüdische Musikstücke aus der Zeit vortrugen.

Anzeige Anzeige

Nach der rund einstündigen Darstellung des Lebens und Sterbens im Warschauer Ghetto dankte Pastor Markus Unterderweide den Schülern dafür, dass sie sich diesem Thema gestellt haben.