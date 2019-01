pm Bramsche. Beim Wilhelmshavener HV II zeigten die Verbandsliga-Handballer des TuS Bramsche eine gute Leistung. Zu einem Sieg reichte es dennoch nicht.

Nach der Winterpause und dem Neustart unter Spielertrainer Kai Golchert starteten die Hasestädter mit dem nötigen Einsatz und der richtigen Einstellung zum Gegner in die Partie. Dementsprechend ging der TuS schnell in Führung und nach vier Minuten hieß es bereits 4:1 für die Bramscher.

Die Drei-Tore-Führung blieb bis zum 8:5 (9.) stabil. Im Anschluss verloren die TuS-Akteure jedoch kurzzeitig den Zugriff in der eigenen Abwehr und Wilhelmshaven nutzte dies, um den Spielstand zunächst auszugleichen (9:9) und nach knapp 20 Minuten dann sogar mit 12:9 in Führung zu gehen.

Abwehr steht stabil

TuS-Trainer Golchert nahm daraufhin eine Auszeit und brachte danach Christoph Müller und Hendrik Schäfke auf den Platz, die der Abwehr neue Stabilität verliehen. So gelang es, den Spielstand erneut zu drehen und Alexander Brockmeyer besorgte die 13:12-Führung. Mit einem Remis (13:13) ging es in die Halbzeitpause einer sehenswerten und offenen Partie.

Nach der Pause setzte sich dieses Muster fort. Wann immer sich ein Team mit ein oder zwei Toren absetzen konnte, glich das andere wieder aus.

Etwa nach 53 Minuten (21:21) begannen die Hasestädter allerdings langsam aber sicher den Zugriff auf die WHV-Haupttorschützen Jonas Koch und Marvin Muche zu verlieren. Zudem suchte der TuS in einigen Offensivaktionen zu früh den Abschluss, wodurch diese Bälle verloren gingen. So konnte Bramsche im Angriff kaum noch nachlegen und die Hausherren bauten ihre Führung aus. Mit 29:24 wirkte der Vorsprung am Ende jedoch deutlicher, als es die weitgehend starke Leistung der Bramscher zuvor hergegeben hatte.

Golchert ist zufrieden

So zeigte sich auch Neu-Trainer Golchert nach seinem Pflichtspieldebüt optimistisch: „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn es uns gelingt, die letzten kleinen Fehler abzustellen und das Tempospiel mehr zu forcieren, bin ich mir sicher, dass wir in zwei Wochen die ersten Punkte in der Rückrunde holen werden.“ Nach einem spielfreien Wochenende treffen die TuS-Handballer als nächstes auf die Tabellenvierten vom ATSV Habenhausen II.

Für den TuS Bramsche spielten: Marc Clausing 7 Tore, Alexander Brockmeyer 6, Marcel Luhn 3, Lars Meyer 3, Christoph Müller 2, Joshua Friese 1, Marcel Golchert 1, Maurice Hommers 1, Michel Ortland, Hendrik Schäfke, Karl Scharpf sowie Lasse Brügmann, Kai Golchert und Jakob Kasperlik (alle TW).