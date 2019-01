Bramsche. Bis auf ein zähes erstes Viertel hatten die Regionalliga-Basketballer des TuS Bramsche im Heimspiel gegen Fortuna Logabirum keine große Mühe, um den elften Sieg im zwölften Spiel einzufahren. Mit dem 92:67-Erfolg gehen die Ademax Red Devils nun in eine kleine Pause.

Die ersten zehn Spielminuten sind in dieser Saison nicht so ganz die Sache der Hasestädter. Auch gegen den Tabellensiebten aus Leer erwischen die Gastgeber einen pomadigen Start, der durch schlappe Verteidigung und viele Abspielfehler gekennzeichnet ist. Während Logabirum in der Anfangsphase fast alle offenen Würfe trifft, stehen sich die Red Devils in der Offensive selbst im Weg.

Logabirum liegt vorne

Ein Dreier von Logabirums Rytis Adzgauskas bringt die Gäste mit 10:5 (5. Minute) in Führung und Bramsche benötigt in der Folge etwas Glück, um bis zum Viertelende – auch dank der unübersehbaren physischen Überlegenheit des TuS – immerhin noch auf 16:16 ausgleichen zu können.

Die Wende folgt in der Mitte des zweiten Viertels. Ein vogelwilder Dreier von Naim Noureddin findet sein Ziel. TuS-Coach Roland Senger ist ob der Nachlässigkeit seines Shooting Guards schon wütend, muss dann aber doch grinsen, als der Ball durch den Ring zischt. Denn: Wer trifft, hat recht.

TuS im zweiten Viertel besser

Bramsche beschränkt seine schlampig zu Ende gespielten Schnellangriffe fortan auf ein Minimum und hört auf, dumme Fouls zu begehen. Besonders in Sachen Drei-Punkt-Spiele hätte es der Tabellenführer den Gästen bis zu diesem Zeitpunkt nicht dermaßen leicht machen dürfen. Angeführt vom punktehungrigen Cameron Coleman und mit einer halbwegs konzentrierten Vorstellung gelingt es Bramsche, der Fortuna den Zahn zu ziehen und mit einer 41:29-Führung in die Halbzeitpause zu gehen.

Nicht mehr als nötig

Die Geschichte der zweiten Hälfte ist schnell erzählt. Während Bramsche nicht mehr macht, als nötig ist, ergeben sich die Akteure von Fortuna Logabirum in ihr Schicksal. Unmotivierte Distanzwürfe und eine zu inkonsequente Defensive machen es den „Roten Teufel“ nicht sonderlich schwer, den Vorsprung bis zum Schlusspfiff ohne Mühe auf 92:67 auszubauen.

„Wie erwartet waren die kleinen und flinken Gäste unangenehm zu spielen. Deshalb haben wir frühzeitig auf eine Zone umgestellt und danach lief es dann auch ganz gut für uns. Wenn wir weiter konzentriert arbeiten, war das heute ein großer Schritt in Sachen Meisterschaft“, zog TuS-Trainer Roland Senger nach dem Spiel ein positives Fazit. Am kommenden Wochenende haben der Coach und seine Schützlinge spielfrei.

Wolfenbüttel verliert

Im Kampf um die Meisterschaft ist der Heimsieg der Red Devils nicht zu unterschätzen. Denn während der TuS seinen zwölften Saisonerfolg einfährt, stolpern die Aufstiegskonkurrenten MTV/BG Wolfenbüttel vor heimischer Kulisse gegen den Osnabrücker TB (62:63). Hinter dem TuS rangiert aktuell die SG Braunschweig (8/4), dahinter folgen TSV Quakenbrück (7/3) und Wolfenbüttel (7/4).

Für den TuS Bramsche spielten: Cameron Coleman 35 Punkte/1 Dreier, Naim Noureddin 14/3, Daniel Meyer 10/2, Lukas Kleyböcker 8, Sasa Cuic 8, Jan Philipp Seitz 6, Blanchard Obiango 6, Marko Primorac 4, Jakob Freimuth 1, Thorben van de Water.